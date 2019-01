NBA All-Star Game 2019 – Doncic verso la prima partecipazione da capitano | i risultati

Operazione trasparenza in NBA : gli arbitri risponderanno su Twitter alle domande dei tifosi : L'esperimento era già stato provato nella gara3 delle ultime Finali tra Cleveland e Golden State. Lunedì si replica per Lakers-Golden State

NBA - Lonzo prima sbaglia - poi si riscatta : i giovani Lakers sorridono all'OT contro i Thunder : Oklahoma City Thunder-Los Angeles Lakers 128-138 OT Ci hanno messo cinque minuti in più del previsto, ma i Lakers alla fine sono riusciti a portare la nave in porto anche senza LeBron James contro un ...

NBA All-Star Game - i voti dei tifosi : Harden e Durant ancora fuori dai quintetti : È probabilmente questa la vera notizia dei terzi risultati condivisi dalla lega sulle votazioni per l'All-Star Game da parte dei fan di tutto il mondo. L'MVP in carica, infatti, è solamente al terzo ...

NBA - DeMarcus Cousins alla vigilia del debutto : 'Siamo i più odiati di tutti gli sport' : Il consiglio di Dominique Wilkins e la promessa di Boogie Cousins ha filmato la sua riabilitazione per un documentario che uscirà su Showtime nel prossimo futuro, mostrando al mondo quello che lui ...

NBA : ai Rockets non bastano i 58 di Harden - ok Belinelli - Gallinari sconfitto : Un marziano con la palla da basket. Dopo i 57 punti contro Memphis, James Harden ne mette altri 58 contro i Nets, ma i Rockets si arrendono 145-142 all'overtime. Con 17 punti di Marco Belinelli , i ...

Risultati NBA – Harden ne fa 58 - ma i Rockets perdono all’overtime! Belinelli batte Doncic : ok Warriors e Celtics : James Harden firma 58 punti, ma i Rockets perdono all’overtime contro i Nets. Belinelli trascina gli Spurs al successo contro i Mavericks di Doncic, vittorie per Warriors e Celtics: i Risultati dei match della notte NBA Notte di grandi emozioni e verdetti inaspettati quella appena trascorsa sui parquet NBA di tutta l’America. Guardando le statistiche dei vari giocatori in campo questa notte balza subito all’occhio un ‘58’: sono i punti che ...

NBA 2019 - i risultati della notte (17 Gennaio) : Belinelli trascina San Antonio - male Gallinari e i Clippers. Boston batte Toronto - ok Golden State : Otto partite nella notte NBA. Continua come un rullo compressore l’attacco dei Golden State Warriors, che ottengono la quinta vittoria consecutiva, superando 147-140 i New Orleans Pelicans. Un’altra partita dopo quella con Chicago dove i campioni in carica superano i centoquaranta punti, segnandone più di 30 in ogni quarto. Steph Curry è il miglior marcatore con 41 punti, ma fondamentali sono anche le doppie doppie di Kevin Durant ...

NBA a Londra : "A scuola dalla Premiership per gestire l'apertura al gioco d'azzardo" : Dal gemellaggio tra Juventus e Brooklyn Nets alle lezioni della Premiership alla Nba in materia di scommesse, il legame tra il basket statunitense e il calcio europeo è sempre più forte. È ciò che Mar

NBA : Belinelli - il migliore nel successo contro Dallas. Gallinari cade in casa contro Utah : Dallas Mavericks-San Antonio Spurs 101-105 Se si cerca il miglior marcatore in casa Spurs, spesso e volentieri nell'ultimo periodo bisogna scorrere tutto il boxscore e arrivare in fondo, all'ultimo ...

NBA - James Harden - così esageri! 58 punti - ma Rockets ko all'OT contro i Nets : Houston Rockets-Brooklyn Nets 142-145 OT James Harden non arresta la sua folle corse e aggiunge un'altra super prestazione alla sua regular season sopra le righe: 58 punti " massimo in stagione, -2 ...

NBA – Brutte notizie per Enes Kanter : sta per essere emesso un mandato di arresto ed estradizione dalla Turchia : Brutte notizie in arrivo dalla Turchia: sta per essere emesso un mandato di arresto ed estradizione per Enes Kanter, accusato di aver supportato il movimento golpista di Fethullah Gulen Nella serata di domani i New York Knicks affronteranno gli Wizards a Londra, per una speciale partita di regular season da giocare ‘in trasferta’ al di fuori dai confini USA. Non si è potuto unire ai compagni Enes Kanter, alle prese con una ...

NBA – Svelate le possibili maglie per l’All-Star Game 2019 - fan in rivolta : “sembrano prese al supermercato” [FOTO] : Sui social hanno iniziato a circolare le foto delle possibili maglie per l’All-Star Game 2019: diversi fan le hanno già bocciate Il 17 febbraio, data dell’inizio dell’All-Star Game Weekend, si avvicina a grandi passi e sui social sono spuntate le prime foto delle possibili maglie delle due squadre. Dalle foto circolate si può notare uno stile alquanto minimale: due divise, una bianca ed una nera (una di LeBron James e l’altra degli ...

Mercato NBA - le ultime caldissime notizie : Smith Jr vicino all’addio a Dallas - i Nets corteggiano Durant : Mercato NBA, Dennis Smith Jr in procinto di lasciare i Dallas Mavericks dato lo scarso feeling con Doncic Mercato NBA, ore concitate oltre Oceano prima della trade deadline. La voce che maggiormente sta facendo rumore nelle ultime ore è quella che arriva da Dallas, con Dennis Smith Jr che è in procinto di essere ceduto. Due le franchigie alla finestra per il playmaker, Suns e Magic stanno lavorando alla trade, con Dallas che sta valutando ...