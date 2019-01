ilnapolista

: - Patrytredici : - SSCNapoliNews : Napoli, Mertens oggi si è allenato in gruppo - serieapress : -

(Di venerdì 18 gennaio 2019) Differenziato per Hamsik Qualche buona notizia arriva anche per il. Il club, nel suo report quotidiano, fa sapere che Driesha partecipato all’allenamento insieme con il resto dei compagni. Nessun lavoro differenziato per il belga che quindi ha superato la distorsione alla caviglia. Ieri ha svolto un lavoro specifico sulla sabbia. Ha continuato invece a lavorare a parte Marek Hamsik. Che a questo punto molto difficilmente sarà in campo domenica sera contro la Lazio.Se la squalifica di Koulibaly dovesse essere confermata, la squadra di Ancelotti giocherebbe la prima giornata di ritorno senza il senegalese, Hamsik, Allan e Insigne (entrambi squalificati). Albiol, nonostante una fastidiosa tendinite, sarà in campo.L'articolosi èinilsta.