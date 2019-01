blogo

gossipblogit : Milena Miconi sposa Mauro Graiani: l'annuncio in diretta a Vieni da me

(Di venerdì 18 gennaio 2019)Buone notizie per, l'ex primadonna del Bagaglino di Pierfrancesco Pingitore e popolare attrice ex protagonista di Don Matteo sta per indossare l'abito dadopo 17 anni di fidanzamento con il suo compagno. L'è stato dato dalla stessanel salotto di Caterina Balivo ada me. Dopo 17 anni e due figlie mi ha fatto la proposta. E’ accaduto il giorno del mio compleanno e quindi ora abbiamo un po’ di tempo per organizzare, ma entro l’anno ci sposiamo. Una richiesta di matrimonio tanto agognata per anni. I due avevano già parlato di possibili nozze durante i momenti passati insieme, senza però arrivare ad una decisione ufficiale. L'attrice così ha ricevuto il più bel regalo che il futuro marito potesse farle. Ancora una data non c'è, ma la coppia è intenzionata a fare le cose in grande suggellando un amore duraturo.è ...