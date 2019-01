Migranti | naufragio al largo di Tripoli | I 3 sopravvissuti | 120 persone a

Naufragio vicino alla Libia - è una strage : 117 Migranti morti - tra loro anche donne e bimbi : La Guardia Costiera Italiana riferisce che sul posto non è stata trovata alcuna traccia dell'imbarcazione. A parte i due sudanesi e un gambiano tratti in salvo nella notte da un elicottero della Marina Militare italiana e portati a Lampedusa, non ci sarebbe dunque nessun altro sopravvissuto.Continua a leggere

Migranti - naufragio al largo di Tripoli<br>3 morti e oltre 15 dispersi : È di almeno 3 morti accertati e 3 persone in gravi condizioni il bilancio di un nuovo naufragio avvenuto nel pomeriggio di oggi al largo della costa di Tripoli, nella zona SAR libica. A lanciare l'allarme è stato un pattugliatore della Marina Militare italiana, che ha notato un gommone in precarie condizioni di galleggiabilità a circa 50 miglia a nord di Tripoli.A bordo del gommone, partito ieri sera dalla Libia, c'erano circa 20 persone e il ...

Migranti - naufragio nell'Egeo : morta bimba di 4 anni. Salvate 46 persone : ...

Migranti - a Crotone naufragio di 51 curdi : gli abitanti locali si gettano in mare per salvarli : Sono arrivati vicino alla costa nei pressi di Crotone su una barca a vela che minacciava di capovolgersi. Le loro grida di aiuto udite da un albergo: a differenza di quanto accaduto con il caso Sea Watch sono stati portati subito in un centro di accoglienza

