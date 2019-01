Migranti, naufragio a nord di Tripoli

: #Naufragio di gommone con 20 #migranti a bordo, solo 3 salvati - Agenzia_Ansa : #Naufragio di gommone con 20 #migranti a bordo, solo 3 salvati - giusmo1 : (il dna di #Melissa, terra di rivolte contadine) @RepubblicaTv Torre Melissa, migranti curdi salvati dal naufragio.… - civati : Non c’è stata indifferenza, anzi: il contrario. Viva l’Italia che ha a cuore le persone. -

Un aereo della Marina Militare italiana ha avvistato un gommone in precarie condizioni di tenuta a 50 km dalla costa libica, con una ventina di persone a bordo. L'aereo ha lanciato 2 zattere in mare. Lo rende noto la Marina. La zona è stata raggiunta da un elicottero della nave Duilio che ha recuperato un naufrago in mare e due sulle zattere,in ipotermia.Tre persone sono state viste in mare senza alcun apparente segno di vita. L'operazione è coordinata dal Centro libico che ha dirottato in zona un mercantile liberiano.(Di venerdì 18 gennaio 2019)