MATERA 2019 | DIRETTA TV E STREAMING SU TRM E CANALI UFFICIALI

MATERA Capitale Europea della Cultura 2019 : come cambierà la città lucana dopo quest’anno? : L’ambito titolo di Capitale Europea della Cultura 2019 è stato conquistato da Matera, e la città si prepara ad inaugurare il suo anno ricco di eventi ed iniziative: un riconoscimento importante ottenuto grazie al fascino dei “Sassi” e della loro storia antichissima, ma anche per merito dell’interessante proposta presentata alla commissione Europea. Un traguardo che segnerà non solo questo 2019, ma anche gli anni a venire.Continua a leggere

MATERA 2019 : lo Stato ha sostenuto davvero la Capitale europea della cultura? : ... il dibattito aveva infatti a oggetto l'opposizione di un'economia a conduzione privata a un'economia pianificata. Sono passati molti anni, e la Storia , questa volta maiuscola, ha dimostrato, non ...

Il Gruppo FS Italiane per MATERA 2019 Capitale Europea della Cultura : Prende il via Matera - Capitale della Cultura Europea 2019 , l'evento che vedrà la città dei sassi e la Basilicata protagonista in Europa per 48 settimane. La designazione di Matera avvenuta il 17 ...

MATERA Capitale Europea della Cultura 2019 : domani maxi “crapiata” da record : Arriva dagli agricoltori della Coldiretti il primo pranzo da record di Matera Capitale Europea della Cultura 2019 con oltre cinquemila piatti di “crapiata” la tipica zuppa contadina della Lucania con legumi misti, grano, peperone crusco e olio d’oliva per raccontare la tradizione della dieta mediterranea che ha garantito all’Italia i primi posti di longevità a livello mondiale. Una dimostrazione concreta del valore Culturale del patrimonio ...

MATERA 2019 : tutto pronto per la cerimonia inaugurale di domani : Mancano solo ventiquattro ore alla cerimonia di apertura di Matera come Capitale Europea della cultura. La “città dei sassi“, così come viene chiamata, si è preparata in questi anni (dal 2014, anno della designazione, fino ad oggi), a vivere una “ grande festa” che durerà 48 settimane (fino al 19 dicembre 2019) e che vedrà confluire nella città un grande flusso turistico nazionale ed internazionale. “Open future” è il logo per Matera 2019 che è ...

Non solo MATERA : da oggi anche Plovdiv in Bulgaria è Capitale europea della cultura 2019 : anche per la città bulgara di Plovdiv il 2019 sarà l'anno in cui rivestire il ruolo di Capitale europea della cultura. La seconda città della Bulgaria dopo Sofia per numero di abitanti è soprannominata la "Firenze bulgara" e si estende su sette colli proprio come Roma. Con oltre 8mila anni di storia alle spalle.Continua a leggere

MATERA 2019 : un percorso collettivo verso la migliore Capitale Europea della Cultura possibile : ... il cui programma è il risultato di sforzi collettivi pari a quelli che hanno consentito la costruzione dei due Rioni Sassi; ci si potrà divertire con la musica, il cinema, la danza, la scienza, ...

MATERA 2019 : il Gruppo 24 ORE in campo con speciali su carta - web - radio e social : Nel week end inaugurale di Matera 2019 quotidiano, sito e radio sabato 19 gennaio racconteranno il programma presentato dalla Fondazione e seguiranno in sinergia la cronaca dell'apertura della ...

MATERA 2019 - da «vergogna nazionale» a simbolo di sviluppo. Ecco come nasce questo traguardo : La politica si muove con i suoi tempi, e nell'86 si arriva finalmente alla legge speciale 771, che mette sul piatto 100 miliardi di lire per il risanamento e il restauro. L'elemento importante, e ...

La voce della Politica MATERA 2019 - il sostegno della Regione Basilicata allo sviluppo rurale : ... interessate da tali opere di accessibilità e collegamento, necessarie ad agricoltori e allevatori, soprattutto nelle aree interne, per lo sviluppo del comparto e il rilancio dell'economia rurale nei ...

MATERA 2019 : Airbnb regala soggiorno sabbatico per rianimare il borgo di Grottole : Quattro persone avranno la possibilità di staccare la spina e trasferirsi per 3 mesi nel borgo lucano a pochi chilometri da Matera: l'obiettivo è dare manforte ai 300 abitanti per evitare che diventi un borgo fantasma

MATERA 2019 : tutto quello che c’è da sapere sull’open show di sabato 19 gennaio : La cerimonia di inaugurazione di Matera Capitale Europea della Cultura 2019 sarà in diretta europea su Rai1 a partire dalla 19 e vedrà, ma la festa nella città inizierà dal giorno prima con la scoperta del progetto Lumen che accenderà la città dei Sassi e proseguirà il 20 gennaio con l'apertura delle prime mostre.Continua a leggere

MATERA 2019 : anche Conte a inaugurazione : ANSA, - Matera, 14 GEN - Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, affiancherà il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il 19 sera, a Matera, nella cerimonia inaugurale dell'anno della ...

MATERA 2019 - guida alla Capitale della cultura : tutti gli eventi e i pass per l'evento inaugurale : Da Bollani a Brachetti, musica, arte, fuochi pirotecnici a fare da cornice alla cerimonia di apertura del 19 gennaio. Tre giorni di festa. Atteso il presidente Sergio Mattarella: come ottenere il pass