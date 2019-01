Luigi Di Maio | disastro a Porta a Porta | Bruno Vespa si morde le guance per non ridergli

Giorgia Meloni - fucilata sul reddito di cittadinanza : "Luigi Di Maio regala soldi a immigrati e rom" : Dopo il varo del decretone del governo gialloverde che ha dato il via libera a reddito di cittadinanza grillino e quota 100 leghista, Giorgia Meloni dice la sua. Lo fa sui social, dove contro la follia voluta da Luigi Di Maio e compagni picchia durissimo: "Dalla lettura delle slide proiettate ieri d

Silvio Berlusconi - il piano per seppellire Luigi Di Maio con l'ok di Sergio Mattarella : Ha un obiettivo dichiarato, Silvio Berlusconi: riportare il centrodestra al governo. Il problema è come fare: Matteo Salvini non pare intenzionato a mollare a breve il Movimento 5 Stelle, e allo stesso tempo il presidente Sergio Mattarella ha mandato chiari segnali di contrarietà all'ipotesi di un r

Bruno Vespa rivelatore sull'umiliazione di Luigi Di Maio : 'Ma come mai Matteo Salvini...?' : Un caso politico. Si parla del cartello esposto da Matteo Salvini nella conferenza stampa di presentazione del decretone con cui sono state varate quota 100 e il disastroso reddito di cittadinanza. ...

Bruno Vespa rivelatore sull'umiliazione di Luigi Di Maio : "Ma come mai Matteo Salvini...?" : Un caso politico. Si parla del cartello esposto da Matteo Salvini nella conferenza stampa di presentazione del decretone con cui sono state varate quota 100 e il disastroso reddito di cittadinanza. come ormai noto, il leghista ha esposto un cartello che riportava soltanto "quota 100". Insomma, Salvi

Matteo Salvini e Luigi Di Maio a Rigopiano. La rabbia di una madre : "A cosa ci serve oggi la corona di fiori di Mattarella?" : Lacrime, foto e le immancabili promesse. "Ci siamo, ci siamo", ripete Matteo Salvini circondato dai parenti delle vittime di Rogopiano mentre cammina lungo la strada che circonda l'hotel della tragedia dove due anni fa persero la vita 29 persone. Accanto a lui l'altro vicepremier Luigi Di Maio. Sono arrivati nello stesso momento, sono gli unici due politici giunti qui a venti giorni dal voto delle regionali."Li avete stanziati davvero i soldi ...

Matteo Salvini - l'indiscrezione : il reddito slitterà - Luigi Di Maio e i 5 stelle si schianteranno : Girano voci a Palazzo Chigi sul summit tra Giuseppe Conte, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, dove solo apparentemente è filato tutto liscio. Ci sono infatti due temi che fanno tremare il governo giallo-verde da qui alle elezioni europee: la Tav e la riforma delle autonomie. Per la Lega la Tav si deve

Reddito e Quota 100 - Matteo Renzi : “Pagheranno gli italiani”.Luigi Di Maio : “Legittimo che rosichi” : Scontro a distanza tra Matteo Renzi e Luigi Di Maio sul decreto che introduce il Reddito di cittadinanza e la Quota 100 per le pensioni. Renzi attacca: "Stasera stanno festeggiando come la notte del balcone. Tra qualche mese se ne pentiranno. A pagare, però, saranno... prima gli italiani”. Di Maio replica: "Ha detto per sei anni che non si poteva fare ed è legittimo che adesso stia rosicando".Continua a leggere

Luigi Di Maio peggio di Matteo Renzi : sondaggio - quanto perde il M5s ogni mese : Nel 2054, recita un video prodotto dalla Casaleggio Associati, molti lavori non esisteranno più. Poco male, penserà con la mente rivolta ai figli e ai nipoti chi fino a oggi ha trascorso l' esistenza a girarsi i pollici e da qualche mese freme in attesa di ricevere il reddito di cittadinanza. Il sus

Luigi Di Maio festeggia l’approvazione del Reddito di cittadinanza : “È un sogno che si realizza” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, festeggia per l'approvazione del decreto contenente le regole del Reddito di cittadinanza. "È un sogno che si realizza. Le abbiamo chiamate le norme anti-divano: sono norme che non consentono a nessuno di abusare del Reddito", afferma il ministro del Lavoro.Continua a leggere

Alessandro Di Battista alla riunione coi ministri - una museruola a Luigi Di Maio? : Dare soldi pubblici a chi non fa nulla, dunque, affinché possa permettersi comunque di comprare telefonini e auto, consentire alle industrie di fare fatturato e portare avanti così l' economia. Prima ...

Alessandro Di Battista - come umilia Luigi Di Maio davanti ai ministri : perché Gigino non conta più niente : Dare soldi pubblici a chi non fa nulla, dunque, affinché possa permettersi comunque di comprare telefonini e auto, consentire alle industrie di fare fatturato e portare avanti così l' economia. Prima ...

Luigi Di Maio ribadisce : “Al boom economico ci credo - è assurdo prendermi in giro” : Luigi Di Maio al boom economico ci crede "tantissimo": "Io ho il dovere di dire agli italiani come si può rialzare l'economia e credo che con la nuova economia digitale possiamo lanciare il volano per far ricrescere l'economia", afferma definendo "assurdo" di esser stato preso in giro per le sue dichiarazioni.Continua a leggere

Luigi Di Maio contro Juncker : “Lacrime di coccodrillo non mi commuovono - a maggio nessuna pietà” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, attacca il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, dopo le sue parole sulla Grecia e sull'austerità: "Le lacrime di coccodrillo non mi commuovono. I cittadini europei non si fanno fregare da finti pentimenti fuori tempo massimo e il 26 maggio non avranno nessuna pietà".Continua a leggere

Luigi Di Maio - una brutta fine : Alessandro Di Battista ora è la sua badante : ... concionano, s' avvitano in insaziabili utopie, si fermano solo davanti ai doganieri, all' autogrill e alla pausa pipì; poi riprendono, riciclando i propri discorsi in una fantasmagorica economia ...