L' Inter fa BUU | la campagna per dire no al razzismo

Lo spot antirazzista dell’Inter che cambia significato ai buu : Video con i testimonial Da discriminatorio a inclusivo. È il senso del Buu per la campagna dell’Inter “Write it, don’t say it”. E così Buu diventa Brothers Universally United. Il Presidente Steven Zhang, il Vice President Javier Zanetti, il capitano Mauro Icardi e alcune leggende del Club tra le quali Luis Figo appaiono in un video per la campagna antirazzismo dell’Inter. Tutti hanno scritto Buu da qualche parte. ...

Inter - un ‘Buu’ contro il razzismo : ”Brothers Universally United” [VIDEO] : L’Inter ha lanciato una nuova campagna contro il razzismo dopo quanto accaduto a San Siro con Koulibaly Un ‘Buu’ contro il razzismo. L’Inter trasforma il vergognoso ululato nell’acronimo di ‘Brothers Universally United’, fratelli universalmente uniti. Il club nerazzurro ha lanciato oggi la sua campagna contro il razzismo. Seguendo il claim ‘Write it, don’t say it’, l’Inter ...

L’Inter lancia la campagna anti-razzismo “BUU” : Dopo i fatti della gara contro il Napoli, L’Inter si schiera in prima linea contro il razzismo con una campagna lanciata oggi. L'articolo L’Inter lancia la campagna anti-razzismo “BUU” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Empoli-Inter - conferenza Spalletti : “Basta all’odio - i “buu” non hanno falsato la partita” : conferenza Spalletti – La vittoria nel finale contro il Napoli, oltre che fondamentale ai fini della classifica, ha ricaricato le pile dell’entusiasmo dell’Inter. Dopo il pareggio con il Chievo ai nerazzurri servivano i tre punti per tenere a distanza la Lazio, trionfante a Bologna, e tentare di accorciare sui partenopei. Spalletti ha parlato dei recenti fatti accaduti in seguito […] L'articolo Empoli-Inter, conferenza Spalletti: ...

Calcio - l’Inter giocherà due partite a porte chiuse : la sanzione dopo i “buu” razzisti. Due giornate a Koulibaly : Mano pesante del giudice sportivo dopo i “buu” razzisti urlati a più riprese dai tifosi nerazzurri durante Inter-Napoli, match valido per la 18^ giornata della Serie A che si è giocato ieri a San Siro. I cori erano rivolti a Koulibaly, difensore senegalese dei partenopei che più volte è stato attaccato dalla curva dei padroni di casa. Oggi Gerardo Mastrandrea ha deciso la pena da infliggere all’Inter: due gare a porte chiuse e ...

Calcio - l’Inter giocherà due partite a porte chiuse : la sanzione dopo i buu razzisti. Due giornate a Koulibaly : Mano pesante del giudice sportivo dopo i buu razzisti urlati a più riprese dai tifosi nerazzurri durante Inter-Napoli, match valido per la 18^ giornata della Serie A che si è giocato ieri a San Siro. I cori erano rivolti a Koulibaly, difensore senegalese dei partenopei che più volte è stato attaccato dalla curva dei padroni di casa. Oggi Gerardo Mastrandrea ha deciso la pena da infliggere all’Inter: due gare a porte chiuse e una terza con ...

Koulibaly dopo i cori razzisti durante Inter-Napoli : «Fiero di essere francese - senegalese - napoletano - uomo». Sala : «Quei buu una vergogna - mi scuso a nome di Milano» : «Mi dispiace la sconfitta e soprattutto per aver lasciato i miei fratelli! Però sono orgoglioso del colore della mia pelle, di essere francese, di essere senegalese, napoletano:...