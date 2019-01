Latino e greco al classico | matematica  e fisica allo scientifico Orale | le tre

Maturità 2019 - seconda prova : al Classico Latino e greco - allo Scientifico matematica e fisica : Nella seconda prova scritta della Maturità 2019 debutta la prova multidisciplinare: al liceo Classico sono previsti, infatti, latino e greco . Lo ha comunicato oggi il Miur. matematica e fisica allo Scientifico : sono le materie previste per la seconda prova dell’esame di Maturità . L'articolo Maturità 2019 , seconda prova : al Classico latino e greco , allo Scientifico matematica e fisica proviene da Il Fatto Quotidiano.

