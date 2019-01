Inter | via alla campagna anti-razzismo Alle 12 in esclusiva su Gazzetta it

Donald Trump ha cancellato un viaggio Internazionale della speaker della Camera Nancy Pelosi : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha cancellato e rimandato un imminente viaggio internazionale della speaker della Camera Nancy Pelosi, la leader dei Democratici alla Camera, a causa dello shutdown, la chiusura parziale delle attività del governo e dei

Boscoreale - Scuola di via Cangemi nel degrado - Interrogazione del consigliere Langella : Ancora problemi per gli istituti scolastici di Boscoreale. Dopo il guasto alla caldaia al plesso di via De Prisco, ora tocca alla Scuola di via Cangemi 'rubare la scena' con finestre e vetri delle ...

Inter - Emery resta vago : 'Ozil via? Penso a come può aiutarci' : ROMA - 'Preoccupato dalla possibilità che Ozil vada via? Non sto pensando a questo ma a come possa aiutarci' . Unai Emery dribbla le domande di mercato legate al 30enne trequartista tedesco, più volte ...

Inter - il rinnovo di Icardi è lontano : tutto rinviato a febbraio? : Dopo che la sua storia ha fatto il giro del mondo e dei social, infatti, il Ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti, è Intervenuto per aggregarlo a una scuola calcio e permettergli così di assistere ...

Marco Mengoni ci ha svelato quali artisti ascolta quando è in viaggio : guarda la nostra video Intervista : Fare quattro chiacchiere con Marco è sempre bellissimo <3 The post Marco Mengoni ci ha svelato quali artisti ascolta quando è in viaggio: guarda la nostra video intervista appeared first on News Mtv Italia.

E45 Interrotta per rischio crollo - Anas : "Cantieri avviati - ecco gli itinerari alternativi" : Dalle 14:00 di mercoledì 16 gennaio 2019 è stata chiusa la strada statale 3bis "Tiberina" in entrambe le direzioni tra...

Coppa Italia - i quarti : via con Milan-Napoli martedì 29 - chiude l'Inter il 31 : La Lega Serie A ha ufficializzato date, orari e sedi dei quarti di finale della Coppa Italia 2018/19. Sia Milan che Inter, secondo quanto reso noto, disputeranno la gara a San Siro, ovviamente in due ...

CF : accordo quadro - al via incontri con cerchie Interessate : ... la Conferenza dei Governi cantonali, i partiti politici con un gruppo parlamentare, sindacati e organizzazioni dei datori di lavoro, i rappresentanti dell'economia e la comunità scientifica. Parole ...

Silvia Provvedi a cuore aperto a Mattino 5 : Interviene Fabrizio Corona : Silvia Provvedi ospite a Mattino 5 parla della fine della sua storia con Fabrizio Corona: lui dopo si mette in collegamento Federica Panicucci a Mattino 5 intervista Silvia Provvedi e la sorella Giulia. Le due gemelle hanno preso all’ultima edizione del Grande Fratello Vip, dove ha fatto il suo ingresso anche Fabrizio Corona per un […] L'articolo Silvia Provvedi a cuore aperto a Mattino 5: interviene Fabrizio Corona proviene da ...

Immigrazione : ministro Tria - aiutare paesi in via di sviluppo è nell'Interesse dell'Europa : Mosca, 15 gen 19:16 - , Agenzia Nova, - È necessario aiutare i paesi in via di sviluppo e non solo per frenare i flussi migratori. Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni... , Rum,

Ricarica completata : al via la prima prova di “Una Pila Alla Volta” con il quiz Interattivo : È ufficialmente iniziata la prima fase del contest “Una Pila Alla Volta” il progetto promosso dal Centro di Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori (CDCNPA), patrocinato dal Ministero dell’Ambiente e quest’anno supportato anche dal Ministero dell’Istruzione. L’iniziativa che si rivolge a ragazzi e ragazze di età compresa tra i 10 ed i 14 anni e, ai loro tutor (familiari, insegnanti ed istruttori) ha lo scopo di educare tutti i ...

MXGP : Internazionali d'Italia al via : Si parte dalle 'dune', con la difficile pista di Riola Sardo a pochi chilometri da Oristano, che aprirà la sfida tra i migliori piloti di Motocross del mondo. La settimana successiva, il 3 febbraio ...

Cesare Battisti arrestato in Bolivia dall'Interpol : mascherato con barba finta e occhiali da sole. E' già in volo verso l'Italia : Potrebbe essere riportato in Italia tra oggi e domani Cesare Battisti, arrestato in Bolivia mentre camminava in una strada di Santa Cruz de La Sierra. Quel che è certo è che un aereo...

Cesare Battisti catturato in Bolivia dall'Interpol. Conte : 'In Italia nelle prossime ore' : ... che per troppo tempo si è goduto una vita che ha vigliaccamente tolto ad altri, coccolato dalle sinistre di mezzo mondo. È finita la pacchia'. [ Quando gli intellettuali chiedevano la libertà per ...