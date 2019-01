huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Il salvataggio di Yulen continua: i soccorsi sperano di trovarlo entro lunedì - AnpiBrescia : RT @HuffPostItalia: Il salvataggio di Yulen continua: i soccorsi sperano di trovarlo entro lunedì - HuffPostItalia : Il salvataggio di Yulen continua: i soccorsi sperano di trovarlo entro lunedì - infoitestero : Si complica il salvataggio di Yulen. Si pensa a due tunnel per raggiungere il bambino -

(Di venerdì 18 gennaio 2019) I tecnici del team di soccorritori che stanno lavorando per tirare fuori il piccoloRosello da un pozzo a Tolalàn hanno detto a La Vanguardia chedi raggiungerlolunedì. Quindi si dilatano ancora i tempi di unche si sta rivelando giorno per giorno più complicato. Alle otto di questa mattina è arrivata la trivella che permetterà di scavare i due tunnel necessari al recupero di, riporta El Pais. Il terreno è stato livellato di 19 metri, rispetto ai 25 necessari ad iniziare a scavare.Le condizioni meteorologiche nella provincia di Malaga e le condizioni specifiche del terreno in cui si trova il pozzo costringono a trovare soluzioni diverse rispetto a quelle già vagliate. Più volte tecnici e soccorritori hanno sottolineato che si tratta di una situazione unica nel suo genere per ...