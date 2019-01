Il gran giorno di Conte | Luigi & Matteo Ma reddito e pensioni avranno un

Lavorano almeno 12 ore al giorno per 4 - 5 euro : migranti in condizioni disumane : Blitz contro il caporalato a Latina: sgominata un’organizzazione dedita allo sfruttamento del lavoro e al caporalato ai...

Rinnovo Icardi - domani il grande giorno : incontro tra Wanda Nara e l’Inter : Rinnovo Icardi, domani i vertici dell’Inter incontreranno l’agente del centravanti, la compagna Wanda Nara Inter, domani sarà il tanto agognato giorno dell’incontro tra la dirigenza nerazzurra e Wanda Nara per il Rinnovo di Mauro Icardi. Una data tanto attesa dai tifosi interisti che fremono per conoscere il futuro del proprio capitano, alla ricerca di un accordo economicamente più corposo. Marotta ha tranquillizzato ...

Caporalato - sei arresti a Latina : centinaia di migranti costretti a lavorare 12 ore al giorno e a pagare l’iscrizione al sindacato : centinaia di migranti pagati la metà rispetto a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale e costretti a lavorare 12 ore al giorno, ubbidendo a regole disumane senza la garanzia dei più elementari diritti. Questo dovevano sopportare le persone sfruttate dall’organizzazione criminale smantellata stamane da un blitz della polizia a Latina che ha portato a sei arresti (guarda il video). L’indagine cominciata già a fine 2017 ha portato ...

[L'analisi] "Oggi è il grande giorno…" promette Conte. Corsa contro il tempo per approvare il super-decreto su povertà - lavoro e pensioni : In realtà oggi il governo dovrà concentrarsi sui trend dell'economia internazionale perchè, nonostante il boom economico vagheggiato da Di Maio, è alto il rischio recessione, tre trimestri ...

Australian Open 2019 - il giorno delle grandi rimonte. Sorridono Giorgi e Fognini - amarezza per Vanni e Cecchinato : Agli Australian Open è stata la giornata delle grandi rimonte, purtroppo gli italiani in due casi ne hanno fatto le spese: Luca Vanni e Marco Cecchinato salutano Melbourne con l’amarezza di essere stati avanti 2-0 e poi aver visto scivolare via la qualificazione al turno successivo. Non solo: il sudcoreano Hyeon Chung perde due tie break poi rimonta lo statunitense Bradley Klahn, mentre il nipponico Kei Nishikori deve ringraziare ...

Migranti - Bongiorno (Lega) : “Basta col buonismo di sinistra. Con Salvini è finita l’epoca dei radical chic alla Cacciari” : Ospite de L’Aria che Tira (La7), la ministra leghista per la Pubblica Amministrazione Giulia Bongiorno difende tenacemente la politica migratoria del leader del suo partito, Matteo Salvini, e cita inevitabilmente l’accesa polemica che l’ha vista protagonista a Otto e Mezzo con il filosofo Massimo Cacciari sulla vicenda Sea Watch. “Per anni” – esordisce la giurista – “la sinistra ha accettato in ...

Migranti - Cacciari la butta in caciaraMa Bongiorno lo smaschera. Video : Massimo Cacciari vergognoso a "Otto e mezzo" su La7, in un dibattito con il ministro della Pubblica Amministrazione Giulia Bongiorno: non studia i dossier e la butta in caciara Segui su affaritaliani.it

Oroscopo del giorno 11 gennaio : gran venerdì per Scorpione e Sagittario non per Bilancia : L'Oroscopo del giorno 11 gennaio 2019 ha già messo la "marcia veloce" in vista del prossimo venerdì. In primo piano, come sempre, c'è la classifica stelline con le previsioni sull'amore e sul lavoro: vogliosi di dare un valore, positivo o negativo che sia, a questo fine settimana lavorativo? Bene, senza indugiare oltre iniziamo pure a dare qualche notizia in merito ai sei segni analizzati in questo contesto. Come da titolo, la giornata in ...

Migranti - Cacciari vs Bongiorno : “La vostra legge perversa non ha nulla a che fare con la giustizia. Vergogniamoci” : Intervento veemente del filosofo Massimo Cacciari sulla posizione assunta dal ministro dell’Interno Matteo Salvini in merito alla vicenda della nave Sea Watch. Nel corso di Otto e Mezzo (La7), l’ex sindaco di Venezia si rende protagonista di una rovente polemica con la ministra leghista per la Pubblica Amministrazione, Giulia Bongiorno. La miccia è la protesta di alcuni sindaci contro il provvedimento di Salvini. Bongiorno critica ...

Otto e mezzo - furioso attacco di Massimo Cacciari a Giulia Bongiorno : "Migranti in mare da giorni - vergogna" : Il suo perenne dissenso verso le opinioni degli interlocutori è ormai celebre, ma mai si era visto Massimo Cacciari così furibondo. A Otto e mezzo il filosofo si è scagliato contro Giulia Bongiorno, con la quale si ritrovato a commentare il decreto sicurezza targato Salvini.Il ministro della Pubblica Amministrazione ha ovviamente difeso il vicepremier su tutta la linea, stigmatizzando l’atteggiamento di ribellione mostrato da diversi ...

Migranti - decimo giorno in mare per Sea Watch : “Condizioni proibitive per 29 adulti e 3 bimbi” : I profughi di Sea Wtch 3 si apprestano a trascorrere in mare anche il primo dell'anno. Ieri l'ong ha pubblicato un messaggio per lanciare la sua richiesta di aiuto: "Nessun Paese concede l'approdo. Da nove giorni, in condizioni ormai proibitive, a bordo della Sea Watch 32 persone tra cui 3 bambini piccoli". Un’altra nave umanitaria, la Professor Albrecht Penck della ong Sea eye, che ha soccorso sabato 17 persone, si torva nelle stesse ...

L’uomo del giorno – Alex Ferguson - uno dei più grandi allenatori di sempre : Sir Alex Ferguson, nome completo Alexander Chapman Ferguson è un ex allenatore di calcio ed ex calciatore scozzese, di ruolo attaccante. È considerato uno dei più grandi allenatori di tutti i tempi, nonché uno dei manager più carismatici e influenti della storia. Con il Manchester United ha conquistato due Champions League, una Coppa delle Coppe, una Supercoppa UEFA, una Coppa Intercontinentale, una Coppa del mondo per club, tredici ...

NBA 2019 - i risultati della notte (30 dicembre) : gli Spurs di Belinelli battono i Clippers di Gallinari nel giorno delle grandi prestazioni individuali : La notte NBA porta in dote nove partite, tra le quali spicca lo scontro tra Portland Trail Blazers e Golden State Warriors. Per i colori italiani, c’è anche spazio per la terza delle quattro sfide nel calendario stagionale tra Los Angeles Clippers e San Antonio Spurs, che equivale al derby italiano tra Danilo Gallinari e Marco Belinelli. Andiamo a vedere come sono andate le gare di stanotte. Diverse partite hanno visto andare in scena ...