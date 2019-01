I rom pronti per il reddito di cittadinanza | Lo chiederemo anche noi

Video su Cesare Battisti - i penalisti di roma pronti a denunciare Bonafede : Le Camere penali avevano già espresso "sdegno e riprovazione" per il Video che Bonafede aveva diffuso dopo l'arrivo a Ciampino dell'ex terrorista Cesare Battisti. Ora, però, i penalisti di Roma sono pronti ad andare oltre: stanno preparando, infatti, un esposto contro il ministro. Nel filmato, pubblicato sulla pagina Facebook del ministro, si riprendono le varie fasi dell'arrivo di Cesare Battisti in Italia, comprese le procedure ...

Contromanovra azzurra : "Pronti a mobilitazione" : Forza Italia prepara la sua battaglia per dire 'no' a questa manovra. Gli azzurri si mobilitano per scendere in piazza con una serie di manifestazioni per contestare le scelte del governo che si ...

Tassa sul volontariato - c’è la retromarcia Di Maio e Conte : «Pronti a cambiarla» : In manovra è previsto il raddoppio dell’Ires per tutte le realtà del volontariato. Il vicepremier: «Lo faremo con il primo provvedimento utile»

Tiro con l’arco - Indoor World Series 2018 : a roma la terza tappa stagionale - azzurri pronti ad essere protagonisti : Da domani a domenica si svolgerà a Roma la terza tappa stagionale delle Indoor World Series di Tiro con l’arco. La Capitale ospiterà il massimo circuito internazionale a livello Indoor con oltre 600 arcieri che si sfideranno nella location della Fiera di Roma. Sulla linea di Tiro vedremo scendere i big mondiali dell’arco olimpico, del compound, dell’arco nudo e del Longbow e anche gli azzurri sono pronti a lasciare il segno. Andiamo quindi a ...

Inter : Keita - pronti a sfide roma e Juve : Lo ha detto l'attaccante dell'Inter Keita, Intervistato da Sky Sport a pochi giorni dalla gara dell'Olimpico contro i giallorossi. ''Sarà strano affrontarli, ho sempre giocato contro con la maglia ...

“La sindrome” film di Antonio Zappalà - pronti per la prima : Un film verità che senza filtro racconta la realtà dei soggetti affetti da condizionamento mentale. “La sindrome” arriva dritta come

Trapianti - donna operata al volto : a roma pronti per un nuovo intervento : E’ ancora senza volto la donna operata due mesi fa all’ospedale Sant’Andrea di Roma in quello che era stato preannunciato come il primo trapianto di faccia eseguito in Italia. Oggi “le sue condizioni cliniche sono stabili, non ha febbre, gli esami ematochimici sono nella norma e lei è su di morale e ben determinata a sottoporsi a un nuovo intervento chirurgico”, che potrebbe arrivare “molto presto”. Lo ...

Silvia romano - "i rapitori erano pronti da tre giorni" : Secondo la stampa locale i rapitori sarebbero otto e avrebbero affittato un locale vicino a dove viveva la ragazza.

Premier romania - pronti a presidenza Ue : ANSAmed, - BUCAREST, 13 NOV - La Premier romena Viorica Dancila, smentendo quanto sostenuto ieri dal presidente Klaus Iohannis, ha assicurato oggi che il suo Paese è pronto e preparato ad assumere la ...

Semestre di presidenza Ue - la romania non se la sente : "Non siamo pronti" : In Romania la difficile coabitazione tra presidente conservatore e governo socialdemocratico, alla base di instabilità e continui dissidi politici, rischia ora di condizionare pesantemente la presidenza di turno semestrale dell'Unione europea che il Paese balcanico assumerà tra un mese e mezzo, dal primo gennaio prossimo. Dopo le dimissioni sabato scorso del ministro incaricato dei preparativi per il Semestre Ue, oggi il presidente ...

romania : "Non pronti per presidenza Ue" : Citato dai media, Iohannis ha detto che la situazione "è uscita dai binari" e che quindi c'è una "necessità politica" di cambiare l'attuale esecutivo da lui definito "un incidente della democrazia ...

