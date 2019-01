Eclissi totale di luna gennaio 2019 in Italia : ora esatta per vederla : Eclissi totale di luna gennaio 2019 in Italia: ora esatta per vederla Orario Eclissi di luna in Italia Nel primo mattino di lunedì 21 gennaio 2019 gli appassionati di astronomia potranno assistere alla Eclissi totale di luna. Sarà un evento eccezionale, anche perché proprio in quel giorno la luna si troverà nel punto più vicino alla Terra ed entrerà in fase di piena. Si parla dunque di una Superluna, che accresce il fascino per l’Eclissi. ...