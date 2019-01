: Bettarini jr aggredito,quattro condanne - TelevideoRai101 : Bettarini jr aggredito,quattro condanne - extraterra62 : RT @Corriere: Aggredito fuori dalla disco, Niccolò Bettarini chiede un milione di euro di danni - LuXLuXXX : Aggredito fuori dalla disco, Niccolò Bettarini chiede un milione di euro di danni -

Sono stati condannati igiovani che hannoa coltellate, calci e pugni Niccolò, il figlio della conduttrice Simona Ventura e dell'ex calciatore Stefano, avvenuta la scorsa estate a Milano davanti alla discoteca "Old Fashion". Il Gup di Milano,Guido Salvini, ha stabilito pene detentive tra i 4 e 9 anni, per tentato omicidio aggravato. Accolta parzialmente la richiesta della Procura a 10 anni di carcere. Rito abbreviato per iimputati.(Di venerdì 18 gennaio 2019)