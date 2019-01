Quota 100 | Salvini presenta il provvedimento | “Lo dedico alla Fornero Punto di partenza

Via libera a Quota 100 e reddito : ANSA, - ROMA, 17 GEN - Il Consiglio dei ministri ha approvato il 'decretone' su reddito di cittadinanza e quota 100 sulle pensioni. Misure "una tappa fondamentale per questa esperienza di governo, ...

Ok del Cdm al reddito e Quota 100. 'Ecco il nuovo Welfare State' Di Maio : norme anti-divano : ... siglato con "enti di formazione bilaterale, enti interprofessionali o aziende", per chi non è "adeguatamente formato" per entrare subito nel mondo del lavoro. "Per febbraio saremo pronti a ...

Quota 100 - Salvini presenta il provvedimento : “Lo dedico alla Fornero. In pensione a 62 anni con 38 di contributi” : “Sono felice. Tanto impegno ma ci siamo: dalle parole ai fatti. Ci dicevano che non si poteva: diritto alla pensione per un milione di italiani contiamo possa trasformarsi in diritto al lavoro per un altro milione di italiani che non deve scappare all’estero”. Lo dice il vicepremier Matteo Salvini dopo il varo del ‘decretone’ su reddito di cittadinanza e Quota 100 sulle pensioni. “Quota 100 non prevede nessuna ...

Reddito di Cittadinanza e Quota 100 - ecco le slide presentate dal governo in conferenza stampa : Al termine del consiglio dei ministri, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i suoi vice Di Maio e Salvini hanno illustrato in conferenza stampa le due principali misure bandiera del governo. ecco i termini così come illustrati nelle slide utilizzate durante la conferenza stampa. L'articolo Reddito di Cittadinanza e Quota 100, ecco le slide presentate dal governo in conferenza stampa proviene da Il Fatto Quotidiano.

Reddito e Quota 100 - ok al decretone. Di Maio : ‘Domande da marzo - fondi da aprile’. Salvini : ‘Riscatto laurea per under 45’ : Il governo ha approvato il cosiddetto “decretone”: il consiglio dei ministri ha dato il via libera alle due riforme più importanti per Lega e M5s, ovvero Reddito di cittadinanza e quota 100. “Dalle parole ai fatti. Abbiamo stanziato soldi veri, ovvero 22 miliardi di euro“, ha esultato il leader del Carroccio Matteo Salvini. “Quindi le coperture c’erano”, ha detto Luigi Di Maio. “Oggi nasce un nuovo ...

Via libera al decreto su reddito di cittadinanza e Quota 100 : Via libera al decreto su reddito di cittadinanza e quota 100. «Questo governo le promesse le mantiene e questi due provvedimenti costituiscono il tassello di una politica economica sociale di cui andiamo fieri» ha commentato il premier nella conferenza stampa tenuta subito la fine del Consiglio dei ministri. Conte ha anche escluso nuovi interventi ...

Su Quota 100 garanzie ai privati e subito garantita liquidazione per i pubblici : Si stima che usciranno circa un milione di persone in anticipo dal lavoro. E da agosto via libera anche al trattamento di fine rapporto subito, anche per gli statali -

Varato il "decretone" con Quota 100 e reddito di cittadinanza. Tutte le novità : ... pensiamo che i nuclei che li riceveranno saranno motore per l'economia e la crescita economica", sostiene Di Maio confermando le linee già annunciate. Per il ministro si aiutano "persone che lo ...

Governo - via libera al decreto reddito-pensioni. Quota 100 in via sperimentale : Il premier: 1 milione di persone in 3 anni potranno andare in pensione prima. Salvini: contiamo 1 milione di posti a favore di 1 milione di pensionati, stanziati 22 miliardi di soldi veri. DI Maio: dopo decretone realizziamo tutto il contratto. Il provvedimento introduce Quota 100 in via sperimentale per il triennio 2019-2021, ma chi matura i requisiti entro il 2021 potrà uscire anche dopo...

