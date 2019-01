Lele Mora rapinato in un campo rom | voleva acquistare champagne

Lele Mora rapinato a Milano in un campo rom : ecco cosa è successo : Lele Mora rapinato a Milano: era al campo rom con 40 mila euro Risale ad un pomeriggio di fine maggio il brutto episodio che ha coinvolto Lele Mora, ex agente dei vip. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, l’episodio ha visto coinvolto proprio Mora e un pluripregiudicato per rapina, porto d’armi, ricettazione e spaccio […] L'articolo Lele Mora rapinato a Milano in un campo rom: ecco cosa è successo proviene da Gossip e Tv.

Lele Mora : "Entro 2 anni sarò in Parlamento col mio partito cattolico. Alleanze? Sogno la Meloni" : Lele Mora scende in campo: l'ex agente dei Vip ha annunciato di essere stato nominato presidente del partito Unione Cattolica. Nel corso della trasmissione I Lunatici su Rai Radio 2, Mora ha dichiarato:Al massimo in due anni entreremo in Parlamento. Ho chiesto in questi giorni a molti volti noti della televisione e del giornalismo italiano di aderire al mio partito e essi mi hanno risposto che non vedono l'ora di farne parte. Ho scelto Unione ...

