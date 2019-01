L' anca del runner | come preservarla per correre a lungo

Usa - voleva attaccare la Casa Bianca e la Statua della Libertà : la Fbi arresta un 21enne : Aveva come obiettivo attaccare la Casa Bianca e altri edifici federali a Washington. Hasher Jallal Taheb, 21 anni, è stato però fermato e arrestato dall'Fbi nello stato della Georgia al termine di un'...

Lutto nel mondo del rugby – La Federazione italiana saluta Giancarlo Delli Ficorilli : Scomparso Giancarlo Delli Ficorilli, azzurro 243: il messaggio della Federazione italiana Il Presidente federale Alfredo Gavazzi e tutto il Consiglio sono rattristati nell’apprendere della scomparsa di Giancarlo Delli Ficorilli, tallonatore de L’Aquila rugby, avvenuta oggi nel capoluogo abruzzese all’età di 76 anni. Originario di Senigallia, l’avanti marchigiano era stato tra i protagonisti del primo storico scudetto del Club neroverde del ...

Milan - scatto di gruppo prima della Supercoppa ma manca Higuain… [FOTO] : Sono ore caldissime per quanto riguarda il Milan, prima la gara di Supercoppa contro la Juventus poi gli ultimi giorni di calciomercato con una situazione da risolvere che riguarda il futuro dell’attaccante Gonzalo Higuain, l’attaccante argentino sempre più lontano dai rossoneri e vicino al Chelsea. Nel frattempo indizio nelle ultime ore, il Pipita è l’unico a non comparire nella foto di gruppo con il principe Abdulaziz ...

Shutdown - la Casa Bianca raddoppia stime perdite allo 0 - 1% del PIL ogni settimana : Rischio recessione, dunque, per la prima economia mondiale, che nel primo trimestre del 2017 era cresciuta del 2,2%. Intanto, secondo un sondaggio Reuters/Ipsos il 5 1% degli americani addossa la ...

Chi è Katelyn Ohashi? La ginnasta più famoso del mondo - lo show al corpo libero che ha sbancato : Katelyn Ohashi è semplicemente la ginnasta più famosa del momento, tutti stanno parlando di lei, i media di ogni angolo del mondo stanno raccontando la sua storia e il video della sua ultima prestazione al corpo libero ha letteralmente sbancato a livello di visualizzazioni. Dagli USA all’Europa, la sua esibizione all’ultimo Collegiate Challenge ha fatto furore e ha fatto emozionare non solo i grandi appassionati della Polvere di ...

Cartabianca - D'Agostino travolge tutti e annienta la liturgia del talk. A farne le spese è Martina : Un uragano che travolge tutti. Roberto D’Agostino annienta la liturgia del talk e detta la sua linea. Strabordante, cinico, irriverente. Il giornalista è totalmente ingestibile e a Cartabianca a farne le spese è Maurizio Martina.Il candidato alla segreteria del Pd tutto avrebbe immaginato tranne che l’intervista di lancio verso la campagna elettorale per le primarie si trasformasse in un percorso ad ostacoli condito di occhiatacce e ...

ZF - ecco l'airbag per le fiancate dell'auto : Tempo di evoluzione anche per gli airbag, uno dei pilastri del cambiamento e della prevenzione sul fronte della sicurezza automobilistica . Col tempo, il famoso cuscino salvavita inventato nel 1952, e ...

Come mai l'economia della Germania arranca? Fatti - numeri - commenti e scenari : Che cosa succede all'economia e all'industria in Germania. L'approfondimento di Start Magazine CRESCITA FIACCA La crescita della Germania nel 2018 è rallentata all'1,5% dal 2,5% dell'anno precedente, ...

Roma : bancarotta e frode - 4 in manette per associazione a delinquere : Roma – Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno tratto in arresto 4 persone, appartenenti a un’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una pluralita’ di fatti di bancarotta e frode fiscale. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica capitolina, hanno avuto origine dal fallimento della “Cuscinetti e Componenti srl”, dichiarato alla fine del 2014 dal ...

CASO CARIGE/ Le ragioni per essere ottimisti sul futuro della banca : Gli sviluppi del CASO CARIGE possono essere positivi e ricordare l'importanza di un'effettiva unione bancaria a livello europeo

Giappone : la banca centrale rallenta l'espansione della base monetaria : Tokyo, 15 gen 06:51 - , Agenzia Nova, - La banca del Giappone , Boj, ha ridotto lo scorso anno il tasso di espansione della base monetaria ai livelli più bassi dall'avvio della politica ultra-espansiva, nel 2013. La base monetaria , il totale della moneta legale circolante e delle attività finanziarie convertibili in moneta senza costi, è ammontata alla fine di dicembre a ...

Una Vita spoiler del 15 gennaio : Samuel e Blanca si sposano - Simon ama ancora Elvira : Nuovo appuntamento con le anticipazioni della soap Una Vita e riguardanti la puntata che vedremo in onda su Canale 5 martedì 15 gennaio e dove conosceremo gli sviluppi delle vicende ambientate ad Acacias 38. Nonostante Ursula sia molto preoccupata per gli strani avvenimenti delle ultime settimane, vedremo che cercherà in tutti i modi di impedire che Blanca sposi Samuel, lasciando quindi il giovane Alday al suo destino. Ma vediamo nel dettaglio ...

Slittino - Coppa del Mondo Sigulda 2019 : l’Italia c’è - tanti piazzamenti ma manca il podio. Sfortunata Voetter : Un nuovo week-end per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Slittino su pista artificiale si è concluso: si sono svolte nel fine settimana le gare sulla durissima pista lettone di Sigulda che, come di consueto, ha riservato molte sorprese. Ora un piccolo periodo di pausa per lanciarsi verso il finale di stagione: prima i Mondiali di Winterberg, appuntamento più importante dell’anno, poi le ultime tappe per il massimo circuito ...

Goffredo Palmerini - viaggiatore instancabile e curioso - ansioso di scoprire le perle del mondo : A Milano la presentazione di “Grand Tour a volo d’Aquila”, giovedì 17 gennaio, con Hafez Haidar MILANO, 13 gennaio 2019