Incidente nel Casertano | 4 morti | stavano fuggendo da polizia

Tragedia nel napoletano : Michele perde la vita a 20 anni per un Incidente : incidente mortale questa mattina tra Marano e Chiaiano, nella cosiddetta "Area Nord" del napoletano: a perdere la vita è stato Michele Coppeto, un giovane di soli vent'anni residente in zona. Lo scontro fatale Tragedia, questa mattina, in zona "Poggio Valesana", dove un ventenne ha perso la vita mentre viaggiava in sella al suo scooter. A causarne la morte, uno scontro violentissimo con un mezzo pesante, il cui autista si sarebbe dato alla fuga ...

Valsugana - maxitamponamento di 50 auto per il ghiaccio : 16 feriti. Il video dopo l’Incidente coi veicoli nella scarpata : Una cinquantina di auto coinvolte, 16 feriti di cui due in gravi condizioni. Lungo la statale 47 Valsugana, in Trentino, all’altezza di Borgo Valsugana, si è verificato questa mattina un maxi incidente causato dal ghiaccio. Gli automobilisti hanno perso il controllo di auto e camion, tanto che alcune vetture sono finite nella scarpata a fianco della carreggiata. La strada è stata chiusa per diverse ore (è stata riaperta nel primo ...

Incidente stradale mortale nel Casertano : 24enne muore sul colpo : Un gravissimo sinistro stradale, purtroppo fatale, è costato la vita ad un giovane ragazzo, appena 24 anni di età, di origini marocchine. L'impatto è avvenuto in provincia di Caserta, precisamente sulla strada statale numero 6, nota anche come 'via Casilina', che collega i comuni di Teano e Riardo. Il 24enne era alla guida dalla sua automobile, un veicolo marca Ford, quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato frontalmente ...

Incidente aereo in Iran : un Boeing 747 si è schiantato nell’aeroporto di Karaj - a bordo 10 persone : Un Boeing 747 si è schiantato in Iran, nell’aeroporto di Karaj, nei pressi di Teheran: i soccorsi sono sul posto. A bordo 10 persone. Al momento non sono note le cause dell’Incidente aereo. L'articolo Incidente aereo in Iran: un Boeing 747 si è schiantato nell’aeroporto di Karaj, a bordo 10 persone sembra essere il primo su Meteo Web.

Incidente aereo in Iran : un Boeing 707 si è schiantato nell’aeroporto di Karaj : Un Boeing 707 si è schiantato in Iran, nell’aeroporto di Karaj, nei pressi di Teheran: i soccorsi sono sul posto. Al momento non è noto se vi siano vittime, né le cause dell’Incidente aereo. L'articolo Incidente aereo in Iran: un Boeing 707 si è schiantato nell’aeroporto di Karaj sembra essere il primo su Meteo Web.

Le notizie del giorno – Calciatore coinvolto in un Incidente stradale - Ferrero ancora nella bufera : Le notizie del giorno – Altra notizie shock per il mondo del calcio. Nel dettaglio il centrale dell’Independiente Alan Franco è stato coinvolto in un incidente stradale a Sarandì, il Calciatore è nel giro della Nazionale argentina e l’impatto è avvenuto al ritorno da una festa. Il Calciatore era alla guida di una Jeep e con altri amici a bordo, brutto incidente con un’altra auto a bordo di cui viaggiava una ragazza incinta di 7 mesi. ...

Grave Incidente nella notte sulla Milano-Meda - un morto e tre feriti : Cesano Maderno , Monza Brianza, , 13 gennaio 2019 - Un Grave incidente stradale si è verificato la scorsa notte sulla superstrada Milano-Meda , il cui bilancio è di un morto e tre feriti. È accaduto ...

Incidente mortale nel Cilento - 71enne esce di strada finendo in un dirupo : morto sul colpo : Un Incidente stradale, purtroppo mortale, ha sconvolto la quiete del piccolo comune di Montano Antilia, centro abitato del Cilento, in provincia di Salerno. A perdere la vita è stato un uomo di 71 anni di età. L'anziano signore, alla guida di un'automobile marca Fiat modello Panda 4x4, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del veicolo, finendo fuori carreggiata. Il sinistro stradale Al momento del sinistro stradale il ...

Ragusa - “Suo figlio ha avuto un Incidente” : il finto avvocato raggirava anziani. Nel video il truffatore seriale in azione : La Polizia di Stato di Ragusa ha smascherato un truffatore seriale napoletano che agiva in tutta Italia. L’uomo è stato arrestato dopo accurate indagini avviate dalla squadra mobile, guidata dal vicequestore aggiunto Antonino Ciavola, a seguito di numerose truffe consumate ai danni di anziane signore sicilaine. Fondamentale la collaborazione delle vittime che hanno riconosciuto il malvivente dopo lo choc del reato subito. Telefonicamente si ...

L’ad di Autostrade per l’Italia Giovanni Castellucci è stato assolto per l’Incidente del bus precipitato da un viadotto vicino ad Avellino nel 2013 : L’amministratore delegato di Autostrade per l’Italia Giovanni Castellucci è stato assolto per l’incidente del bus precipitato da un viadotto vicino ad Avellino nel luglio 2013, in cui morirono 40 persone. Castellucci era accusato, assieme ad altri 11 dirigenti e funzionari,

Belen Rodriguez - Incidente hot : scatenata nell'uscita con Martin Castrogiovanni : Una serata scatenata per la bella Belen Rodriguez. Mentre come riportato da Leggo.it si rincorrono i romours che la vogliono molto vicina al calciatore Ezequiel Lavezzi lei si diverte assieme al...

Incidente agricolo nelle campagne dell'Astigiano : Incidente agricolo nelle campagne della Langa Astigiana. Questo pomeriggio, mercoledì 9 gennaio, a Cessole un uomo alla guida di un trattore è rimasto ferito nel ribaltamento del mezzo. Il fatto in un ...

Belen Rodriguez scatenata - Incidente hot nell'uscita con Martin Castrogiovanni : Una serata scatenata per la bella Belen Rodriguez. Mentre come riportato da Leggo.it si rincorrono i romours che la vogliono molto vicina al calciatore Ezequiel Lavezzi lei si diverte assieme al...

Incidente stradale nel comune di Spoleto : un ferito : Erano le 13 di mercoledì 10 gennaio quando, per cause che sono in corso d'accertamento, un'auto è rimasta coinvolta in un Incidente. L'episodio è avvenuto nel comune di Spoleto, in località La Bruna. ...