ilfattoquotidiano

: Il camion della verdura 2.0 si chiama con l’app, non ha conducente e i pagamenti sono… - TutteLeNotizie : Il camion della verdura 2.0 si chiama con l’app, non ha conducente e i pagamenti sono… - fq_tecnologia : Il camion della verdura 2.0 si chiama con l’app, non ha conducente e i pagamenti sono automatici - Cascavel47 : Il camion della verdura 2.0 si chiama con l’app, non ha conducente e i pagamenti sono automatici… -

(Di giovedì 17 gennaio 2019) Il2.0 è pronto, e promette di rivoluzionare l’acquisto porta a porta di alimentari freschi. Parliamo di un mezzo concettualmente simile a quello che ogni settimana, in un giorno e un orario preciso, si ferma in strada vicino a casa nostra. Le persone interessate scendono sul marciapiede, aspettano in coda il loro turno e acquistano frutta efresche. Questo oggi. Domani si potràre ilin qualsiasi giorno e qualsiasi ora usando un’app, e aspettarlo nel punto richiesto.L’idea è dell’azienda californiana Robomart, specializzata nella vendita al dettaglio e distribuzione on-deman. I prodotti alimentariforniti dalla catena di supermercati Stop & Shop. Le differenze con quello che accade oggi non finiscono qui. Ilnon ha un guidatore a bordo e non inquina: è un veicolo autonomo alimentato a batteria. ...