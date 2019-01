I big dell' auto chiudono un 2018 piatto

Hockey pista - Serie A1 2019 : Lodi-Valdagno è il big match della sedicesima giornata - spicca anche il derby tra Forte dei Marmi e Viareggio : Ci aspetta un fine settimana molto lungo e coinvolgente per quanto riguarda la Serie A1 di Hockey pista, che vedrà il suo sedicesimo turno quasi interamente nella giornata di martedì 22, con appena due partite in programma sabato 19 gennaio. Tra le sfide più importanti spicca sicuramente il duello tra la prima e la terza forza del campionato, ovvero tra la capolista Lodi e il Valdagno, in cui i lombardi proveranno a conquistare il sedicesimo ...

Riconoscimento facciale - appello ai big della Silicon Valley : non datelo ai governi : Sono 85 le associazioni per i diritti umani e digitali che hanno sottroscritto la richiesta allertando su rischi e conseguenze della sorveglianza di massa con l'uso autorizzato della tecnologia

biglietti Udinese-Parma : come acquistare gli ultimi tickets per la sfida della Dacia Arena : Dopo la pausa per la Coppa Italia torna la Serie A di calcio, e lo fa con la sua ventesima giornata, la prima del girone di ritorno, che tra le altre partite metterà di fronte Udinese e Parma, in programma alla Dacia Arena di Udine alle ore 18 di sabato 19 gennaio 2019. Sarà una sfida sicuramente molto emozionante, dove Rodrigo De Paul, stella dei friulani, proverà a scalfire la difesa parmense, dove spicca il portiere Luigi Sepe, tra i migliori ...

biglietti Cagliari-Empoli - Serie A 2018-2019 : come acquistare i tickets per il match della Sardegna Arena : Domenica 20 dicembre alle ore 18.00 Cagliari ed Empoli si affronteranno nella sfida valida per ventesima giornata del campionato di Serie A 2018-2019 di calcio. Primo turno del girone di ritorno già importante per le due formazioni, coinvolte nella lotta per la salvezza. La squadra di Rolando Maran ha quattro punti di margine sulla compagine toscana, ma con l’arrivo di Beppe Iachini gli azzurri hanno raccolto ottimi risultati e possono ...

Volley - sorteggio Europei 2019 : le possibili avversarie dell’Italia. Rischio Francia - evitate le altre big : Mercoledì 16 gennaio (ore 18.30) si svolgerà il sorteggio degli Europei 2019 di Volley maschile, a Bruxelles (Belgio) l’Italia conoscerà le avversarie che dovrà affrontare nella fase a gironi della rassegna continentale in programma dal 12 al 29 settembre. La nostra Nazionale si presenterà con grandi ambizioni, l’obiettivo è quello di riscattare la cocente eliminazione ai quarti di finale subita due anni fa per mano del Belgio, il ...

FESTIVAL DI SANREMO : I PREMI DI MICHELE AFFIDATO PER I big DELLA MUSICA : Si lavora a gran ritmo nel laboratorio del maestro orafo MICHELE AFFIDATO in vista DELLA sessantanovesima edizione del FESTIVAL DELLA Canzone Italiana, che si terrà a SANREMO dal 5 al 9 febbraio prossimi. La direzione artistica e la conduzione anche quest’anno saranno affidati a Claudio Baglioni che, dopo il grande successo DELLA scorsa edizione, sarà affiancato da Virginia ...

Juventus - i conti dei bianconeri : la Signora tiene il passo delle 'big' d'Europa : Juventus sulla scia delle big come Barcellona, Bayern Monaco, PSG o Manchester City che sono diventati a tutti gli effetti dei marchi globali capace di attrarre pubblico in tutto il mondo " ...

Il più brutto weekend della nostra vita al Teatro Ciak di Roma : date - orari - biglietti e recensione : date con orari e prezzi dei biglietti per assistere a “Il più brutto weekend della nostra vita”, la commedia di Norm Foster diretta e interpretata da Maurizio Micheli con Benedicta Boccoli, Nini Salerno e Antonella Elia. Lo spettacolo ha aperto ufficialmente la prima stagione del Teatro Ciak, il nuovo spazio culturale inaugurato recentemente in via Cassia a Roma. A seguire trovate anche la nostra recensione di questa divertente ...

Atalanta - Mancini : il bomber delle retrovie che fa gola alle big : ... oltre a una videointervista, con premiazione, a uno dei 4 migliori crack del mese, scelto dai giornalisti della Gazzetta dello Sport . Il giornale cartaceo, invece, sempre una volta al mese, ...

Nuovi concerti di Gazzelle per Punk con biglietti in prevendita e l’annuncio della data zero : Si arricchisce il calendario del tour con Nuovi concerti di Gazzelle per il 2019, quelli che ha concepito per il supporto di Punk, suo ultimo disco. Il 27 febbraio è la data scelta per la data zero, che terrà all'RDS Stadium di Rimini, quindi il 6 marzo all'Ex Obihall oggi Tuscany Hall Teatro Di Firenze, quindi il 17 marzo all'I'M - Industrie Musicali di Maglie. I biglietti sono in prevendita in tutti i canali abilitati a cominciare ...

Lecce - Meluso sorprende tutti : sul mercato anche big della squadra : Nel periodo caldo del calciomercato, il diesse del Lecce Meluso parla ai giornalisti. Che il Lecce avesse il progetto di cambiare molto la rosa ormai era chiaro, ma proprio nessuno si attendeva di leggere nella lista "in uscita" i nomi che questa mattina il direttore sportivo Mauro Meluso ha fatto nell'intervista esclusiva sul Nuovo Quotidiano di Puglia. Meluso, nella lunga intervista, si è detto molto contento per l'acquisto di Tachtsidis, ...

I biglietti vincenti della Lotteria Italia : Tre in Campania, uno in Piemonte e uno in Umbria: sono i primi cinque biglietti della Lotteria Italia, quelli che vincono i premi più importanti, da 5 milioni a 500 mila euro. L'Agenzia Dogane e Monopoli comunica le serie e i numeri dei biglietti estratti di Prima categoria e non ancora abbinati ai premi: Serie E numero 265607 venduto a Pompei (Napoli), in punto vendita Via Roma 59; Serie E numero 449246 venduto a Napoli - ...

Ecco i biglietti vincenti della Lotteria Italia : 3 venduti in Campania - 1 a Torino e 1 a Terni : Ecco i primi biglietti vincenti della Lotteria Italia. Si tratta dei premi di prima categoria che si aggiudicheranno 5 milioni di euro, 2,5 milioni, 1,5 milioni, 1 milione e 500mila euro. I biglietti non sono ancora stati abbinati al premio. L’operazione avverrà nel corso del programma “Soliti Ignoti – Il Ritorno – Speciale Lotteria Italia”, l...

Oggi l'estrazione della Lotteria Italia : come scoprire i biglietti vincenti : I premi e i vincitori della Lotteria Italia 2018 in diretta: Oggi l'estrazione dei biglietti che possono valere fino a 5...