Funghi | come consumarli in sicurezza | ecco le 10 regole d’oro fornite dal Ministero della

(Di giovedì 17 gennaio 2019) Il consumo deiè spesso occasione di grande soddisfazione non solo per quanto riguarda la preparazione, ma anche perché spesso è associato a quella di aver provveduto “in proprio” alla loro raccolta. È quindi molto importante che questi momenti non vengano turbati e rovinati da episodi che, a volte, possono sfociare nella tragedia. Ogni anno, infatti, la maggior parte delle intossicazioni daè determinata daraccolti e non fatti controllare, o raccolti in luoghi inidonei o commestibili, ma preparati male.si legge sul sito web delSalute, è sempre opportuno non fidarsipropria esperienza, ma far controllare iraccolti da un micologoAsl, trattandosi anche di servizio gratuito.le 10d’oro per consumare iin tutta: non consumarenon controllati da un vero ...