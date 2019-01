Crotone | accordo per Pettinari | Martella in uscita

Blastingnews

: #Pettinari, esperienza bis a #Crotone: accordo vicino? - Leccezionaleit : #Pettinari, esperienza bis a #Crotone: accordo vicino? - ilcirotano : Sottoscritto accordo tra le politiche sociali del Comune di Crotone e l'ASP su assistenza domiciliare anziani -… - Luigi54640541 : @enzabrunobossio @pdnetwork @Deputatipd @PDFederazioneCS @PD_AMANTEA @PDCalabria @circoloPdCs @pdreggiocal… -

(Di giovedì 17 gennaio 2019) Ilcontinua la sua marcia di avvicinamento alla gara di campionato, ventesima giornata, che lo vedrà scendere in campo allo Stadio Comunale "Ezio Scida" nel match contro il Cittadella di mister Roberto Venturato. Una sfida che non potrà essere fallita dai rossoblu che stazionano in penultima posizione e attendono il ritorno alla vittoria, risultato che manca ormai dal lontano mese di ottobre, quando a cadere in terra di Calabria fu il Padova di Pierpaolo Bisoli. Un occhio al campionato e uno al mercato, in una fase di contrattazioni che vede lo staff rossoblu provare ad apportare i giusti correttivi alla rosa per cercare di ottenere il più presto possibile la salvezza.Rossoblu alla ricerca dell'attaccante Con le cessioni di Adrian Stoian e Ante Budimir, ilrimane alla ricerca di due rinforzi nel reparto avanzato. Il nome caldo rimane quello di Stefano, punta ...