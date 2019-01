Bambini italiani sempre più pantofolai: uno studio ci mostra come i piccoli amino la sedentarietà

salutebenessereonline

(Di giovedì 17 gennaio 2019) Cambiano i tempi, così chi immaginacorrere per i parchi desiderosi di una giornata di sole per dare sfogo alla loro voglia di scatenarsi in giochi all’aria aperto, in corse per i prati e quant’altro comune aiin età scolare dovrà abituarsidi più a vederepiù pargoli davanti ad uno schermo, che sia tv, pc, smartphone poco importa, quel che veramente importa che la vita sedentaria pare iniziare molto prima neidella nostra epoca. Si è infatti assistito, non senza interrogarsi su questo fatto da parte degli adulti, che l’attività fisica della generazione deidi oggi, è diminuita sensibilmente rispetto alle generazioni passate, ciò che invece è aumentata è la sedentarietà che si riscontra persino alle scuole elementari. Risultato, superata la soglia degli undici anni di età si assiste ad un crollo verticale dell’attività fisica e il ragazzino ...