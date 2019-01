Telefonini | il Tar Lazio impone ai ministeri una campagna sui rischi per la salute

Telefonini e rischi per la salute - Tar : “Ministeri informino" : Telefonini e rischi per la salute , Tar: “Ministeri informino" I giudici amministrativi, con una sentenza, obbligano tre dicasteri (Ambiente, salute e Miur) ad avviare entro sei mesi un'iniziativa sulle conseguenze dell’utilizzo improprio di smartphone e cordless Parole chiave: ...

Tar - Ministeri informino sui rischi dei Telefonini per salute e ambiente : I Ministeri dell'ambiente, della salute e dell'Istruzione, entro sei mesi al massimo, dovranno adottare una campagna informativa sulle corrette modalità d'uso di telefonini e cordless e sui rischi per la salute e per l'ambiente connessi a un loro uso improprio. L'ha deciso il Tar del Lazio, accogliendo parzialmente un ricorso proposto dall'Associazione per la Prevenzione e la Lotta all'Elettrosmog.L'associazione si era rivolta ai giudici ...