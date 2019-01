Più della metà degli scienziati europei sta pensando di lasciare la Gran Bretagna

Sci alpino - Discesa Wengen 2019 : la mitica Lauberhorn ai raggi X. Il tracciato Più lungo della Coppa del Mondo. E il ponte col trenino… : Signore e signori, eccoci pronti per una delle piste più belle, emozionanti, dure, spettacolari e imperdibili della Coppa del Mondo di sci alpino. Si tratta, ovviamente, della pista del Lauberhorn che si trova nella località svizzera di Wengen sulla montagna omonima ed è sede della gara sciistica che si disputa sin dal 1930. La pista di Discesa libera, con il suo scenario mozzafiato, è la più lunga di tutto il Circo Bianco con i suoi 4480 metri ...

Romeo - l’ultima rana della sua specie - non è Più solo : ha trovato la sua Giulietta : La rana più sola del mondoRomeoGiulietta è stata trovataGli occhi dell'amoreGiulietta è arrivataLa casa di GiuliettaPer 10 anni Romeo ha gracidato di solitudine in un acquario appositamente allestito per lui al Museo di storia naturale Alcide d’Orbigny, in Bolivia. Ora però gli scienziati gli hanno trovato una compagna: Giulietta. E la speranza è che i due possano salvare la specie dall’estinzione. Romeo è una rana acquatica di Sehuencas ...

La chitarra elettrica 'Più antica' della storia ha 600 anni : A volte il caso, la congiunzione di stelle, la curiosità e la passione possono creare qualcosa di unico. Stiamo parlando della chitarra elettrica più antica del mondo: costruita con una tavola di ...

Sci alpino - Beat Feuz è il Più veloce nella prima prova della discesa libera di Wengen - Innerhofer 13° : Si è disputata la prima prova della discesa libera di Wengen, Svizzera, in programma sabato e valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019. Pochi atleti hanno voluto rischiare a fondo, mentre molti hanno preferito non scoprire troppo le proprie carte, in attesa della seconda prova di domani. Andiamo, ad ogni modo, ad analizzare i tempi. Il miglior crono lo ha fissato lo svizzero Beat Feuz in 2:29.49 davanti al connazionale Mauro Caviezel a ...

Napoli - bomba alla pizzeria Più nota della città simbolo di rinascita e legalità : "Chiusa per bomba la pizzeria Sorbillo Gino": è stato proprio il celebre titolare, Gino Sorbillo, l'artista e ambasciatore della pizza napoletana nel mondo, a comunicare su Facebook l'attentato che nella notte ha colpito il suo locale nel cuore di Napoli. Ma nel cartello mostrato sul social ha anche scritto: "Riapriamo presto". La bomba è stata fatta esplodere stanotte davanti all'ingresso della storica pizzeria, la più famosa della città, ...

Ambiente - AIGAE : “Basilicata sempre Più regina della biodiversità e della tutela del territorio” : “La Basilicata è tra le maggiori regioni europee per numero di siti di Natura 2000. Si tratta di una rete ecologica diffusa su tutto il territorio dell’Unione, istituita ai sensi della Direttiva Europea per garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario. La Basilicata punta sempre di più al verde e… al verde acqua! Natura 2000 è dunque la rete ...

Australian Open – Il curioso dato social : la bambola della figlia di Serena Williams ha Più follower di Tatjana Maria : Una grafica degli Australian Open ha mostrato un curioso dato social: l’avversaria di Serena Williams, Tatjana Maria, ha meno fan su Twitter della bambola della figlia della tennista americana Al tempo dei social, va di moda creare un profilo per le principali piattaforme anche ai propri figli, poco importa se siano appena nati, o se comunque potranno utilizzarli con cognizione di causa solo fra diversi anni. Questione di marketing spesso, ...

Usa - federali senza stipendio e rifiuti nei parchi : ecco lo shutdown Più lungo della storia. Per gli americani è colpa di Trump : Il 53 per cento degli americani ritiene che la responsabilità dello shutdown iniziato il 21 dicembre 2018 sia da attribuire principalmente a Donald Trump e ai repubblicani. Il 29 per cento biasima i democratici; il 13 per cento pensa che le colpe siano da dividere tra tutti gli attori in campo. Il sondaggio ABC News/Washington Post mostra un dato che negli ultimi giorni si è fatto sempre più evidente: il presidente – e il suo partito – stanno ...

Emergenza Brexit : tre mesi in Più per Londra - l'accordo sul tavolo della Commissione Ue : "Ci sono cose su cui non possiamo pianificare...". Pierre Moscovici allarga le braccia quando gli si chiede di Brexit alla fine della rituale conferenza stampa della Commissione al Parlamento europeo riunito in sessione plenaria. E' pomeriggio, ma l'ombra serale della annunciata bocciatura dell'accordo su Brexit tra Londra e Bruxelles da parte del parlamento britannico si è già allungata qui a Strasburgo. E l'Ue annaspa nel buio, ...

C'è un po' di luce in Più nell'enigma insoluto della materia oscura : Parafrasando il titolo del romanzo della Sagan, 'Un po' di sole nell'acqua gelida', ci si vuol riferire al lato oscuro dell'animo umano che può manifestarsi in tanti modi, compreso quello che potrebbe ...

Slittino - Mondiali Winterberg 2019 : dieci gli azzurri convocati dal DT Zoggeler per l’appuntamento Più importante della stagione : Da venerdì 25 a domenica 27 gennaio si terranno a Winterberg, in Germania, i Mondiali 2019 di Slittino, prima rassegna iridata in programma nella stagione degli sport invernali. La località tedesca ospiterà la manifestazione per la terza volta nella storia dopo esserne stata sede nel 1989 e nel 1991. Il direttore tecnico Armin Zoggeler ha comunicato l’elenco dei convocati per la spedizione azzurra che sarà composti dagli stessi dieci ...

Sostanze chimiche negli alimenti - Coldiretti : storico pronunciamento della Corte dei Conti Europea - cibo extra UE 12 volte Più pericoloso : E’ necessario che tutti i prodotti che entrano nei confini nazionali ed europei rispettino gli stessi criteri, garantendo che dietro gli alimenti, italiani e stranieri, in vendita sugli scaffali ci sia un analogo percorso di qualità che riguarda l’ambiente, il lavoro e la salute: è quanto afferma il presidente della Coldiretti Ettore Prandini nel commentare lo storico pronunciamento della Corte dei Conti Europea sulle Sostanze chimiche negli ...

La Juve è la Più ricca della Champions - ma nel dream team c'è solo Pjanic : Neymar è il calciatore più costoso del mondo, mentre Cristiano Ronaldo non rientra nella formazione dei top 11, se si considera questo parametro. Sono due degli highlights che emergono dalla terza versione di 'The European Champions Report ...

Ora o Mai Più : il cast e le novità della seconda stagione : Da sabato 19 gennaio su Rai 1 la seconda stagione del programma guidato da Amadeus. Ecco gli otto nuovi concorrenti del talent.