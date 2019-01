Pensioni | il 17 gennaio è un giorno cruciale per il DL su Q100 | Ape social e opzione donna

Pensioni Quota 100 e LdB2019 - verso CdM il 17 gennaio : il Governo punta ai 41 per tutti : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 14 gennaio 2019 vedono crescere le ipotesi per un'approvazione del decreto riguardante la riforma del settore entro il prossimo 17/01. In questa data si terrà infatti il Consiglio dei Ministri destinato a discutere e approvare la bozza finale del DL finalizzato ad avviare, tra gli altri provvedimenti, la Quota 100 ed il reddito di cittadinanza. Intanto la discussione politica tra maggioranza e opposizione ...

Pensioni - tempi stretti per usare Quota 100 : domande a gennaio : Rischia di diventare una corsa contro il tempo quella dei dipendenti statali che decideranno di utilizzare lo 'scivolo' di Quota 100 per anticipare la pensione. Chi ha maturato o maturerà i 62 anni di ...

Il 4 gennaio dalle ore 10.30 alle 12 - i sindacati in piazza contro i tagli alla rivalutazione delle Pensioni previsti dalla Finanziaria : Anche i sindacati dei pensionati Spi Cgil, Fnp Cisl, Uilp Uil Messina sono contro la politica a cui piace parlare di reddito di cittadinanza, ma non dice nulla sulla necessità di rilanciare una legge ...

Pensioni in pagamento a partire da giovedì 3 gennaio : La Spezia - Poste Italiane informa la clientela che in tutti gli uffici postali della provincia della Spezia le Pensioni saranno in pagamento a partire da giovedì 3 gennaio. La pensione può essere ...

Matera. Rubati i soldi per pagare le Pensioni di gennaio : Colpo grosso in Puglia. Una banda ha messo a segno una rapina ai danni di un furgone portavalori dell’Ivri nei

Pensioni e proroga opzione donna : info definitive con il decreto entro il 12 gennaio : Tra le misure più attese dalle lavoratrici in merito alla riforma del comparto previdenziale assume particolare rilevanza la proroga dell'opzione donna, una sperimentazione che l'esecutivo giallo - verde aveva promesso in diverse occasioni di riavviare e che ora trova spazio all'interno della nuova legge di bilancio 2019. La questione dirimente riguarda però i dettagli dell'operazione, stante che per avere un quadro completo e definitivo di ...

Pensioni più alte da gennaio e quota 100 senza penalizzazioni : Le ultime novità sulle Pensioni vedono proseguire il dibattito tecnico sull'avvio delle nuove misure di riforma del settore, a partire dal decreto per la quota 100 e dal reddito di cittadinanza. Per il 2019 sono stati confermati (come nel caso dell'anticipo Pensionistico Ape sociale, ma anche della proroga dell'Opzione donna), altri hanno rettificato l'andamento previsto dall'aumento dell'età o dei contributi già stabilito anticipatamente dalla ...

Pensioni - l'Inps : a gennaio non si applica il taglio della rivalutazione : Il taglio della rivalutazione delle Pensioni deciso con la manovra appena approvata in via definitiva dalla Camera non si applicherà nel mese di gennaio. Non si vedranno subito sugli assegni del mese ...

Pensioni - Inps : a gennaio non si applicano norme manovra : Gli effetti di "raffreddamento" della rivalutazione delle Pensioni contenuto nella "manovra" appena approvata sulle non si vedranno sugli assegni di gennaio . Lo rende noto l'Inps attraversouna nota ...

Pensioni anticipate e Reddito di cittadinanza : attesa per il maxidecreto di gennaio : Cresce l'attesa dei lavoratori per l'avvio delle misure inserite all'interno del cosiddetto "pacchetto Pensioni" e del Reddito di cittadinanza. Con l'approvazione definitiva della legge di bilancio 2019 i provvedimenti ottengono infatti il via libera dalla verifica parlamentare e tornano a diventare una prerogativa dell'esecutivo, che si dovrà occupare di renderli operativi. Nella pratica, il Governo si occuperà di inserire tutti i provvedimenti ...

Negli uffici postali della Granda le Pensioni potranno essere ritirate solo dal 3 gennaio : Poste Italiane informa che in tutti gli uffici postali della provincia di Cuneo le pensioni saranno in pagamento a partire da giovedì 3 gennaio 2019. La pensione può essere riscossa direttamente allo ...

Pensioni : Inps conferma aumenti a gennaio - ma con il rischio di doverli restituire : Le Pensioni continuano ad essere un argomento caldissimo, oltre che su quota 100 e riforma, anche sulla questione tagli e rivalutazione degli assegni. Le Pensioni dopo anni di blocco da gennaio dovranno tornare ad essere rivalutate con il meccanismo della perequazione. Sull’argomento si è detto tanto, con rivalutazioni a fasce che da 3 dovevano passare a 5 e che adesso, secondo le ultime indiscrezioni dal dossier manovra del governo, salirebbero ...