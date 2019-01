Millie Bobby Brown difende You e il suo protagonista | ma è polemica | “Guardate la serie e

optimaitalia

(Di mercoledì 16 gennaio 2019)di Stranger Things trova sempre il modo per far parlare di sé - sia in positivo che in negativo. La Eleven dellaNetflix ha pubblicato delle Instagram stories in cui dichiara di essere da poco entrata nel vortice di You, nuovo prodotto disponibile sulla piattaforma video, che ha appassionato moltissimi fan in tutto il mondo, ma ha generato anche diverse discussioni al riguardo.Per i principianti, You è unathriller psicologica che racconta la storia di una vera e propria ossessione. Joe è il giovane manager di una libreria di New York che si innamora di una sua cliente di nome Beck. Il suo amore per lei, però, cresce a tal punto da diventare ossessione e iniziare a stalkerarla; questo comportamento trasformerà Joe in un violento maniaco. Dalla trama si evince come ladi Netflix sia abbastanza inquietante per la tematica trattata, ma...