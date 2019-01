Milano I mercati coperti tornano protagonisti della vita dei quartieri

Positiva la giornata per la Borsa di Milano - allineata ai mercati europei : Tutte positive le principali Borse del Vecchio Continente . A New York, nel frattempo, si conferma una performance brillante con lo S&P-500 , che schizza del 2,79%. Ad accendere la miccia dei mercati ...

Da Milano a Wall Street - il caso affossa i mercati : L'arresto del direttore finanziario di Huawei Meng Wanzhou mercoledì in Canada per la violazione dell'embargo con l'Iran è stata la miccia che ha fatto scattare ieri pesanti vendite su tutti i listini ...

Mercatini di Natale a Milano : casette in Piazza Duomo - c’è anche Darsena Christmas Village : A Milano si celebrerà Sant’Ambrogio in questi giorni, ma in città si respira già l’atmosfera magica delle feste perché sono stati allestiti i Mercatini di Natale. In Piazza Duomo troviamo le classiche casette in legno, che si articolano anche lungo Corso Vittorio Emanuele II. Qui si potranno fare acquisti fino al 10 gennaio, ben oltre le festività. L’apertura è tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 21.00. Il posto ideale, se non si vuole andare ...