Juve | Allegri | ' Ronaldo decisivo? Lo abbiamo preso per questo Troppi errori nel finale'

Juve - Allegri : "CR7 qui per vincere. In 11 contro 10 potevamo gestirla meglio" : Sorride Allegri e fa bene. A Gedda arriva il primo trofeo stagionale, il decimo sulla panchina della Juventus. Finora il bilancio parla di 4 scudetti, 4 Coppe Italia e due Supercoppe italiane dall'...

Juventus-Milan - Allegri : “L’avversario ci ha messo in difficoltà” : JUVENTUS MILAN Allegri – La Juventus batte il Milan per 1-0 e trionfa nella 31esima edizione della Supercoppa italiana. La sfida di Gedda è decisa da un gol al 61′ di Cristiano Ronaldo. I bianconeri alzano il trofeo per l’ottava volta, una in più dei rossoneri, e vendicano la sconfitta subita nel 2016 proprio contro il […] L'articolo Juventus-Milan, Allegri: “L’avversario ci ha messo in difficoltà” ...

Juventus Milan probabili formazioni : novità firmata Allegri! : Juventus Milan probabili formazioni- Poche ore al calcio d’inizio della sfida tra Juventus e Milan. Poche novità per Massimiliano Allegri, il quale confermerà il 4-3-3 con Szczensy in porta; occhio alla difesa: la sorpresa potrebbe arrivare dal ritorno in campo dal primo minuto da parte di Cancelo. Il terzino portoghese dovrebbe ritornare in campo […] L'articolo Juventus Milan probabili formazioni: novità firmata Allegri! ...

Stasera finale Supercoppa Juve-Milan a Gedda. Allegri non si fida. Gattuso : qui grande accoglienza : Giudizi sulla politica non ne faccio, siamo stati accolti bene e spero che il popolo saudita si ricordi a lungo di questa Supercoppa...". Gattuso, Arabia? 10 e lode per accoglienza "Siamo due ...

Juve al primo affondo - Allegri : “Niente gap” : Vincere tutto, un passo alla volta, per arrivare a fine stagione "con piu' trofei in bacheca". Massimiliano Allegri psicanalizza la Juventus, tre Supercoppe delle ultime quattro perse, per battere un Milan che in campionato e' indietro di 22 punti. Ma in una partita secca, si sa, le differenze si azzerano. E allora avanti con "grande rispetto per l'avversario, che la Juve ha sempre avuto, e l'umilta' di difendere - dice il tecnico bianconero - ...

Supercoppa Italiana - Juventus-Milan : le scelte di Allegri e Gattuso - le probabili formazioni : Supercoppa Italiana, Juventus-Milan: domani le due squadre si affronteranno a Gedda per il primo titolo stagionale Supercoppa Italiana, domani sarà il giorno di Juventus-Milan. Le due squadre si affronteranno in quel di Gedda per il primo trofeo stagionale. Dopo le tante polemiche per la disputa della gara in Arabia Saudita, le parole lasceranno spazio ai fatti, domani sapremo chi avrà la meglio nell’incontro tra due delle big ...

Supercoppa Italiana - Juventus-Milan. Allegri : “Umiltà importante - ballottaggio Douglas-Costa Bernardeschi”. Gattuso : “Gioca Higuain” : Conferenza stampa della vigilia a Jeddah (Arabia Saudita) dove domani si giocherà la Supercoppa Italiana. Juventus e Milan sono pronte a scendere in campo per contendersi il primo trofeo della stagione, una delle grandi classiche del calcio italiano si preannuncia particolarmente avvincente e le due squadre andranno a caccia del trionfo. I bianconeri, imbattuti in campionato, sembrati partire con i favori del pronostico ma i rossoneri ...

Juventus - Allegri 'E la prima finale con Ronaldo - va vinta...' : ... supercoppa italiana Serie A Juventus Protagonisti: massimiliano Allegri © Riproduzione riservata 15 gennaio 2019 Articoli correlati Sulle donne in fuorigioco la politica si sveglia tardi di GIGI ...

Juve - Allegri : "Teniamo a Supercoppa - giocano Dybala e Ronaldo" : 'Le sconfitte nelle ultime Supercoppe? Difficile farsi un'idea del perché perdi due partite ai rigori, con Napoli e Milan, con la Lazio l'avevamo recuperata prendendo poi gol al 92'. Spero che domani ...

Allegri - Juve obiettivo vincere tutto : ANSA, - TORINO, 15 GEN - L'obiettivo della Juventus, in questa stagione, è "vincere tutto!". Così alla vigilia della Supercoppa col Milan Massimiliano Allegri, che poi frena. "Un passo alla volta. Per ...

Allegri mette in guardia la Juve : 'Milan? I 22 punti di differenza si azzerano' : Ronaldo per noi sarà importante perché è il migliore al mondo. Per noi è un valore aggiunto. Con lui la situazione in avanti per noi è migliorata e siamo senza dubbio più forti. Come sta Cancelo? ...

Juventus Milan probabili formazioni Supercoppa : novità per Allegri : Juventus Milan probabili formazioni- Tutto pronto per la super sfida di domani sera tra Juventus e Milan. Atteso il pubblico delle grandi occasioni e spazio ad alcune novità da entrambe le parti. Allegri si affiderà al solito 4-3-3. In porta confermato Szczesny. In difesa rientro dal primo minuto per Cancelo, mentre Bonucci e Chiellini formeranno […] L'articolo Juventus Milan probabili formazioni Supercoppa: novità per Allegri proviene da ...

Supercoppa Italiana - Allegri avvisa la Juventus : 'Occhio al Milan - nella sfida secca la classifica non conta' : Alla vigilia della finale della Supercoppa Italiana tra i campioni d'Italia uscenti della Juventus e il Milan , sconfitto proprio da Dybala e compagni nell'ultimo atto della finale della Coppa Italia ...

Juventus - Allegri non si fida : "In una partita secca le differenze si annullano" : Cresce l'attesa per la Supercoppa italiana tra la Juve, campione d'Italia, e il Milan, finalista dell'ultima edizione della Coppa Italia, persa proprio contro i bianconeri nella finale dello scorso ...