In mostra a Milano ' Una vita da scienziata'

"The Black Image Corporation" - in mostra a Milano l'orgoglio afroamericano che conquistò l'America bianca attraverso i giornali : In rosso, bene in vista, il nome: "Ebony"; al centro, i grandi protagonisti dell'arte, dello sport e della moda, perché di mese in mese ogni copertina comunicasse la grande riscossa di una comunità, quella nera, rimasta troppo a lungo all'ombra del sogno americano, e che aveva deciso, invece, di tirare fuori le unghie. A fondare nel 1945 un magazine che ai suoi lettori Black parlasse di politica sì, ma anche di fashion e di ...

Le piccole e grandi comunità di Charles Fréger in mostra all’Armani/Silos a Milano : Le fotografie "antropologiche" di Charles Fregér in mostra a MilanoDalla serie "ASAFO", Togo, 2014Charles Fre´gerScot guard, UK, dalla serie "EMPIRE", 2004-2007Charles Fre´gerBoes, Sardegna, Italia, dalla serie "WILDER MANN", 2010-2017Charles Fre´gerArmani/Silos - Fabula di Charles FrégerGiorgio ArmaniArmani/Silos - Fabula di Charles FrégerGiorgio ArmaniGiorgio Armani e Charles Fréger all'Armani/Silos di ...

Una mostra a Milano sui malati psichici sterminati durante il nazismo : Aprirà i battenti il 7 gennaio al Palagiustizia di Milano una mostra per ricordare le persecuzioni naziste ai malati psichici degli ospedali tedeschi

Milano : uomo cade in capsula ibernazione a mostra Real Bodies - salvo (2) : (AdnKronos) - Due responsabili di sala, intervenuti in soccorso dell'uomo, hanno tentato di spiegargli come liberarsi: "Sono trascorsi minuti interminabili, sfociati in una vera e propria crisi di panico del visitatore -afferma il personale della mostra-; così abbiamo capito che non c'era tempo per

Milano - scivola in una capsula di ibernazione in mostra : salvo : Milano, 3 gen. (AdnKronos) - Voleva "controllare la capienza della capsula perché interessato al programma di ibernazione" e per questo è scivolato all'interno del 'dewar KA-2', la capsula russa per la crioconservazione esposta alla mostra Real Bodies in corso a Milano, rimanendo incastrato all'inte

Milano - scivola in una capsula di ibernazione in mostra : salvo : Voleva "controllare la capienza della capsula perché interessato al programma di ibernazione" e per questo è scivolato all'interno del 'dewar KA-2', la capsula russa per la crioconservazione esposta ...

Real bodies - panico alla mostra di Milano : 'Volevo vedere se...' - il fesso resta incastrato : Da allora, KA-2 non è stato più utilizzato e per la prima volta lascia la Russia per essere mostrato al mondo. L'esposizione sulla "Crionica", ovvero la tecnologia più avanzata di conservazione degli ...

Visitatore rimane incastrato nella capsula di ibernazione in una mostra a Milano : "Volevo controllare la capienza della capsula perché interessato al programma di ibernazione": si è giustificato così il Visitatore che ieri mattina è rimasto incastrato nel Dewar KA-2, la capsula per la crioconservazione russa esposta alla mostra Real Bodies di Milano, nella sezione 'Immortalità'. L'uomo, un torinese di 55 anni, si è sporto all'interno della macchina con la testa e parte del busto, ...

Ibernarsi dopo la morte? E un torinese resta incastrato nella capsula in mostra a Milano : Un'opportunità che si affianca alle già note possibilità di donare il proprio corpo alla scienza, piuttosto che consegnarlo alla sepoltura oppure alla cremazione. Dall'inizio della mostra, il 6 ...

'Donne che vedono mostre con altre donne'. La mostra da vedere a Milano in questi giorni è qui : Consapevole delle lotte profondamente individuali intraprese per diventare parte del mondo. Una riflessione illuminante che può richiedere anni, o solo uno sguardo all'opera di donne che fotografano ...

Milano. Riapre il PAC con la mostra Eva Marisaldi. Trasporto eccezionale : Il PAC | Padiglione d’Arte contemporanea ha riaperto al pubblico con la personale di Eva Marisaldi, tra le artiste più

Motomorphosis arriva a Milano con la mostra L'educazione si fa strada : ... Attilio Fontana : "Ancora una volta Milano si dimostra centro nevralgico per il mondo delle due ruote ci ha detto in esclusiva -. Soprattutto cerca di lanciare messaggi rivolti sul tema della ...

Fuori dalla mostra di Banksy nascono due nuovi murales : Tvboy a Milano : Al museo Mudec di Milano è in corso, dal 20 novembre 2018 (fino al 14 aprile 2019), l’ennesima mostra su Banksy NON autorizzata da Banksy, il più noto e allo stesso tempo ignoto artista del panorama della street art.Infatti l’artista non autorizza nessuna mostra e lo scrive a chiare lettere sul sito ufficiale nella sezione “show”, traducendo approssimativamente:"i membri del pubblico dovrebbero essere consapevoli che c'è stata una recente ondata ...

Artigianato in Fiera a Milano - successo degli espositori iblei. Il 14 dicembre a Ragusa la mostra mercato : Redazione Grande successo a Milano per 8 aziende iblee ad Artigianato in Fiera. Gli espositori: 'Tutti i prodotti della nostra tradizione apprezzatissimi. Una grande occasione per aprire nuovi canali ...