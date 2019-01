Google cancella migliaia di app da Play Store per proteggere privacy

Come cancellare la cronologia di Google Maps : Volete sapere Come cancellare la cronologia di Google Maps perché avete accumulato tantissimi indirizzi e/o luoghi visitati? Nella nuova guida di oggi andremo a scoprire proprio Come fare su Android, iOS e PC (via Web). leggi di più...

Cancellare cronologia Google : guida completa : Per non visualizzare più le ricerche fatte in precedenza quando si digitano delle parole nel campo di ricerca di Big G, è necessario seguire delle indicazioni che vi proporremo in questa guida su come Cancellare leggi di più...

Turchia : Google cancella il Kurdistan da My Maps : Ankara ha chiesto a Google di cancellare la mappa del Kurdistan dal suo My Maps. L'azienda americana ha accolto la richiesta dichiarando che la mappa "viola i termini di servizio delle nostre ...

Come cancellare le ricerche vocali su Google Home e Amazon Echo : Qualche consiglio per chi li ha ricevuti o li ha regalati a Natale, e non sa che tutte le conversazioni vengono registrate

Come cancellare account Google+ : Google+ è arrivato alla sua triste fine. La causa della sua cancellazione è da attribuirsi anche a una grave falla di sicurezza che ha fatto trapelare i dati di migliaia di utenti. Dopo anni di leggi di più...

Google Plus - come cancellarsi prima che venga chiuso : (Foto: Getty Images) Dopo il secondo bug in poche settimane scoperto all’interno dello sfortunato social network Google Plus, la casa di Mountain View ha saggiamente deciso di chiudere le saracinesche della piattaforma in anticipo rispetto a quanto già deciso alla scoperta delle prime vulnerabilità. Google Plus verrà quindi disattivato per tutti gli utenti del grande pubblico (rimarrà online come piattaforma dedicata alle aziende) a ...