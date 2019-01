Ghostbusters 3 si farà | ecco il primo teaser trailer

nerdgate

(Di mercoledì 16 gennaio 2019)3, a sorpresa, è stato annunciato da Sony Pictures e le riprese partiranno tra pochi mesi. Questo capitolo sarà il continuo diretto del secondo film uscito nel 1989 ed eliminerà la possibilità di un sequel (almeno per ora) dello spin-off al femminile uscito nel 2016, alla regia ci sarà Jason Reitman (Tully, Juno) che ha dichiarato: “Mi sono sempre considerato ilfan dida quando visitavo il set a 6 anni. Volevo fare un film per tutti gli altri fan. Questo è il prossimo capitolo del franchise originale, non è un reboot. Ciò che è successo durante gli anni ’80 è successo negli anni ’80, e questo sarà ambientato nel presente” Di seguito trovate anche il primissimodel film, l’uscita in America è prevista per l’estate 2020 e per ora non ci sono altri dettagli quindi restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.L'articolo ...