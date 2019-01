Bonafede e il video spot su Battisti | penalisti pronti a denunciare L’indagine

Video su Cesare Battisti - i penalisti di Roma pronti a denunciare Bonafede : Le Camere penali avevano già espresso "sdegno e riprovazione" per il Video che Bonafede aveva diffuso dopo l'arrivo a Ciampino dell'ex terrorista Cesare Battisti. Ora, però, i penalisti di Roma sono pronti ad andare oltre: stanno preparando, infatti, un esposto contro il ministro. Nel filmato, pubblicato sulla pagina Facebook del ministro, si riprendono le varie fasi dell'arrivo di Cesare Battisti in Italia, comprese le procedure ...

Arresto Battisti - Camere Penali : esposto in procura per il video di Bonafede : Le immagini rivelano l'identità di un agente che, accorgendosi dell'inquadratura, si copre il volto con la sciarpa. Imbarazzo tra le forze dell'ordine

Bonafede e quel video “b-movie” che racconta l’arrivo di Battisti : Il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, è finito nella bufera per un imbarazzante video del suo ministero, postato sulla pagina Facebook ufficiale del Guardiasigilli pentastellato, in cui si racconta l'arrivo in Italia del latitante Cesare Battisti e il suo imbarco su un velivolo per raggiungere il carcere di massima sicurezza di Oristano. Il titolo del post "Il racconto di una giornata che difficilmente dimenticheremo". Un ...

Toninelli : “Non me ne frega nulla del video di Bonafede - ma di ciò che fa. Tav? Se analisi è negativa - parleremo con Lega” : “Non può cadere questo governo, che sta facendo cose rivoluzionarie. C’è un ribaltamento totale del fare politica. “Governo del popolo” non è una frase tanto per dire”. Sono le parole del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, intervenuto a Omnibus, su La7. Il politico del M5s, incalzato dalla conduttrice Alessandra Sardoni, risponde sulla questione Tav: “Il M5s è sempre stato contro ...

L'aria che tira - Myrta Merlino durissima con Alfonso Bonafede sul video di Cesare Battisti : Myrta Merlino è durissima. Parla del video del ministro Alfonso Bonafede della cattura di Cesare Battisti. Un video pacchiano, criticato da più parti, ridicolo nel vano tentativo di essere auto-...

Arresto Battisti - il Garante dei detenuti : “Spero Bonafede rimuova il video”. Ermini (Csm) : “Io non lo avrei fatto” : “Spero che lo rimuova”. Il Garante nazionale dei detenuti, Mauro Palma, non ha gradito il video-spot dell’Arresto di Cesare Battisti pubblicato dal ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, e già criticato in Rete, dalle opposizioni e dalla Camere penali. “Purtroppo – sottolinea – si aggiunge a quel riferimento al ‘marcire’ che il ministro dell’Interno ha più volte espresso”. Secondo ...

Il garante dei detenuti Mauro Palma bacchetta Bonafede : "Tolga il video su Cesare Battisti" : Il video postato dal ministro della giustizia Alfonso Bonafede su Cesare Battisti e "pubblicato sulla rivista online ministeriale purtroppo si aggiunge a quel riferimento al 'marcire' che il ministro dell'interno ha più volte espresso in suoi video". Lo rileva Mauro Palma, garante dei detenuti, confidando che "si provvederà a rimuovere tali video". "Frasi e immagini che puntano ad acquisire consenso attraverso un linguaggio ...

Battisti - il video esilarante che sfotte Bonafede sullo spot : “Voglio anch’io la divisa della ‘polizzia’”. E poi : “Si balla!” : Dopo le polemiche sul videoracconto del ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, sulla cattura e l’arrivo di Cesare Battisti in Italia, sui social è stato pubblicato un divertente filmato che prende in giro il Guardasigilli, accusato di aver voluto spettacolarizzare la vicenda e di non aver tutelato i diritti di una persona agli arresti. video Twitter/fjd L'articolo Battisti, il video esilarante che sfotte Bonafede sullo spot: ...

Video su Battisti - social contro Bonafede : E' la musica la cosa che più colpisce, adatta più al filmino di un matrimonio che a un Video montato per ricordare i momenti principali dell'arrivo in Italia, all'aeroporto militare di Ciampino, dell'...

Un video che difficilmente Bonafede dimenticherà : Record di visualizzazioni (oltre 340 mila). E record, prevedibile, di polemiche. "Il racconto di una giornata che difficilmente dimenticheremo", il video postato dal ministro della Giustizia Alfonso Bonafede per documentare le fasi del rientro in Italia di Cesare Battisti, si è guadagnato diverse censure politiche e molte ironie social. Rocco Casalino, regista della comunicazione del governo, è spiazzato: "Non ne sapevo niente" dice ...