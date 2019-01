Attentato Nairobi | l' americano ucciso era scampato all' 11 settembre

Attentato Nairobi : perché i terroristi di al Shabaab - sconfitti in Somalia - puntano al Kenya : Tutti i terroristi responsabili dell’attacco a Nairobi sono stati uccisi. Lo ha riferito il presidente Kenya no, Uhuru Kenya tta, dopo un assedio delle forze di sicurezza durato 20 ore, aggiungendo che le vittime dell’attacco sono salite a 14. Un attacco che richiama alla memoria quello del “Westgate Mall”, sempre a Nairobi , nel 2013, che costò la vita a 67 persone. Tra il 2006 e il 2007 i militanti di al Shabaab avevano condotti ...

Attentato a Nairobi - il presidente Kenyatta : "Uccisi tutti i responsabili dell'attacco" : Il giorno dopo l' Attentato , che ha colpito l'hotel Dusit D2 a Nairobi in Kenya, il primo a parlare è il presidente keniano Uhuru Kenyatta . Dalla Tv manda un messaggio alla nazione: "Posso confermare che l'operazione di sicurezza all'hotel Dusit è terminata e tutti i terroristi sono stati eliminati". Non si sa quanti fossero gli Attentato ri né si hanno stime precise dei feriti, ma le vittime sono 14 e l'assedio è ...

Resta incerto il numero delle vittime nell'Attentato terroristico a Nairobi : Afp Attacco terroristico a Nairobi Video che mostrano persone portate al riparo, disperate, sanguinanti, hanno in pochi minuti fatto il giro del mondo. Scene già viste in passato in altri ...