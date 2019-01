: Abusi, arrestato ex campione baseball - TelevideoRai101 : Abusi, arrestato ex campione baseball - RomaNews : Abusi sessuali su ragazze ospitate in ostelli a Roma: arrestato 31enne -

L'ex lanciatore John Wetteland,già vincitore della World Series di, è statopersessuali su minori in Texas. Wetteland, 52 anni,è accusato di aver commesso due o piùsessuali in un periodo di 30 giorni, non è chiaro se su uno o più bambini, comunque di età inferiore ai 14 anni. Il quotidiano Dallas Morning News ha riferito che il Dipartimento della famiglia del Texas aveva segnalato il caso alla polizia a Bartonville, a 16 km a sud di Denton, e lo sceriffo ha eseguito l'arresto.(Di mercoledì 16 gennaio 2019)