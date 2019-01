Terremoto nella notte a Ravenna | scosse del 4 6

Terremoto a Ravenna : due forti scosse nella notte : notte di scosse. Una scossa di Terremoto di magnitudo 4.6 è stata registrata alle 00:03 con epicentro 11 chilometri a

Terremoto al Nord nella notte : panico a Ravenna e in Romagna - gente in strada. Scossa avvertita distintamente in tutto il Nord/Est - fino a Slovenia e Croazia : 1/8 ...

Terremoto - forte scossa al Nord Italia nella notte : panico a Ravenna e in Romagna - gente in strada. Scossa avvertita distintamente in tutto il Nord/Est - fino a Slovenia e Croazia : 1/8 ...

Scossa di Terremoto in Emilia Romagna nella zona di Forlì e Cesena. Epicentro Ravenna : Forte Scossa di terremoto in Emilia Romagna. La Scossa è stata avvertita distintamente poco dopo la mezzantotte in tutto il nord est d'Italia. Secondo l'Ingv la Scossa avrebbe...

Scossa di Terremoto in Emilia Romagna nella zona di Forlì e Cesena : Forte Scossa di Terremoto avvertita distintamente in Emilia Romanga, con probabile epicentro tra Forlì e Cesena. Secondo l'Ingv la Scossa dovrebbe aver avuto una magnitudo tra il 4.1 e il...

Terremoto Centro Italia - il sindaco di Amatrice : “Ci aspettavamo che i Comuni più colpiti potessero essere nella stanza dei bottoni. Invece no” : “Oggi è ufficiale la notizia che girava da giorni, alla quale non volevo credere. L’Anci Lazio (sezione regionale dell’Associazione dei Comuni Italiani, che rappresenta i Comuni del Lazio) ha nominato un proprio rappresentante nella Cabina di Regia sul Terremoto Centro Italia, senza alcuna condivisione con i Sindaci. La Cabina di Regia, ovvero lo strumento politico che decide il nostro futuro, fino ad ora composto dal Commissario e ...

Catania : nuove scosse di Terremoto nella notte <br>Gli sfollati sono 1.100 : La terra continua a tremare in provincia di Catania. nuove scosse di terremoto sono state registrate nelle ultime ore. La più forte, con una magnitudo di 3.5, è avvenuta alle 5.10 di oggi con epicentro a sette km da Ragalna, secondo la rilevazione dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. nella notte erano state registrate altre sette scosse di terremoto nel catanese con una magnitudo compresa tra 2.3 e 3.0. Lo sciame sismico non ...

Terremoto Napoli - nella notte scossa di magnitudo 1.9 a Quarto - : Il sisma si è verificato all'1.28. Nessun danno, ma molte persone hanno avvertito la scossa registrata a una profondità di soli 2 km

Catania : nuove scosse di Terremoto nella notte <br>Gli sfollati sono 1.100 : La terra continua a tremare in provincia di Catania. nuove scosse di terremoto sono state registrate nelle ultime ore. La più forte, con una magnitudo di 3.5, è avvenuta alle 5.10 di oggi con epicentro a sette km da Ragalna, secondo la rilevazione dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. nella notte erano state registrate altre sette scosse di terremoto nel catanese con una magnitudo compresa tra 2.3 e 3.0. Lo sciame sismico non ...

Etna - Terremoto di magnitudo 4.1 nella notte a Milo : Scossa di terremoto di magnitudo 4.1 registrata a Milo (Catania) nella notte. Il terremoto non ha provocato danni a persone o cose, così come confermato dal Dipartimento della Protezione Civile in un comunicato. L’evento sismico è stato registrato alle ore 00.50 dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.Continua a leggere

Milo. Forte scossa di Terremoto nella notte : Non ha provocato danni a persone o cose il terremoto di magnitudo 4.1 registrato a Milo (Catania) nella notte. Lo ha

Terremoto Etna - nuova forte scossa sul vulcano : magnitudo 4.1 nella notte - gente in strada a Zafferana - Linguaglossa e Piedimonte. Paura da Catania a Messina [LIVE] : 1/7 ...

Terremoto Etna - nuova forte scossa sul vulcano : magnitudo 4.1 nella notte - paura da Catania a Messina [LIVE] : 1/7 ...

Sicilia - Etna : intensa scossa di Terremoto avvertita nella notte fino a Catania - dati INGV : Una scossa di terremoto relativamente intensa è stata registrata oggi 9 gennaio 2019, esattamente alle 00.50, sulla Sicilia orientale alle pendici dell'Etna. Stando ai dati provenienti dai...