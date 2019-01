Spazio | Russia | persi i contatti col telescopio orbitale Spektr-R

Spazio : la Russia perde i contatti col telescopio spaziale Spektr-R : Roscosmos ha perso i contatti con il suo unico radiotelescopio spaziale, Spektr-R: i tecnici dell’Agenzia spaziale russa stanno tentando di ristabilire le comunicazioni. Un osservatorio statunitense ha rilevato dei segnali emessi da Spektr-R, anche se non risponde più ai comandi: ciò implicherebbe che i sistemi di bordo stanno funzionando, anche se in modo indipendente. Lo Spektr-R era stato lanciato nel 2011 per studiare i buchi neri, le ...

Siria - Usa : “iniziato il ritiro delle truppe”. Timori del Pentagono : Turchia attaccherà i curdi e Russia e Iran avranno più Spazio : Washington ha dato il via al ritiro delle truppe dalla Siria. “Abbiamo iniziato a riportare a casa i soldati degli Stati Uniti mentre passiamo alla fase successiva di questa campagna”, afferma la Casa Bianca in una nota. “Cinque anni fa, l’Is (Islamica state, lo Stato islamico, ndr) era una forza estremamente potente e pericolosa in Medio Oriente. Ora gli Stati Uniti hanno sconfitto il califfato” nella regione. La notizia ...

Europa - Cina e Russia. Dove va lo Spazio italiano secondo Giancarlo Giorgetti : D'altra parte, "occorrerà fare una politica di rimpiazzo adeguato: i nostri capo-dipartimento sono bravi e competenti, ma piuttosto anziani". TRA MOSCA E PECHINO Se nel Vecchio continente i motivi di ...