Rapoo VH200 RGB Gaming Headset - recensione

eurogamer

: Rapoo VH200 RGB Gaming Headset: il prodotto entry level perfetto per gli appassionati dell'RGB. #recensione - Eurogamer_it : Rapoo VH200 RGB Gaming Headset: il prodotto entry level perfetto per gli appassionati dell'RGB. #recensione -

(Di martedì 15 gennaio 2019) Quando si vuole entrare nel mondo delPC, bisogna sostenere non solo la spesa delle componenti hardware come processore, scheda madre e scheda video, che andranno a costituire la macchina da gioco, ma anche tutta una serie di periferiche che sono a dir poco indispensabili per un giocatore moderno che si rispetti. E quindi, se aggiungiamo anche la spesa di un buon monitor, magari a 144Hz e con Free-Sync, dovremo inserire nel conto anche tastiere meccaniche, mousee un buon. Se poi quest'ultimo trio di periferiche input sono pure RGB (decisamente la moda del momento), è facile che i soldi volino via in un battito di ciglio.E allora, ben vengano produttori come, capaci di proporre periferichea basso costo ma non per questo caratterizzate da una qualità scadente. Avevamo già tessuto le lodi di quest'azienda asiatica con la tastiera VPro 500S e con il ...