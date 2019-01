Perché rispolverare le care | vecchie | buone maniere

vanityfair

: Capisco perché dopo il film sui Queen non si parla d’altro. L’ho visto oggi e mi è piaciuto tantissimo e sono andat… - msgaiafalanga : Capisco perché dopo il film sui Queen non si parla d’altro. L’ho visto oggi e mi è piaciuto tantissimo e sono andat… - Silla19841 : @repubblica Beh fino a ieri ci si divertiva a rispolverare le loro dichiarazioni contro il PD per vedere che oggi f… - GiuseppeGp86g : @deatoffees A questo punto, mi chiedo, perché non rispolverare Fabregas -

(Di martedì 15 gennaio 2019) Molti forse ancora credono che esibireforti, essere un po’ rudi, faccia di loro dei veri uomini. Siamo stanche, stanchissime, degli uomini che hanno dimenticato cosa significhi essere “signori”. Certamente, alcuni programmi tv, in particolar modo certi reality show, mostrano uomini (e donne) tutt’altro che educati, ma, onestamente, non se ne può più.Portare rispetto, comportarsi educatamente con gli altri, è un buon inizio affinché anche gli altri si comportino bene con noi.quindi leregole di condotta, forse un po’ incartapecorite, ma sempre valide, può essere un buon esercizio per ritrovare una certa civiltà perduta.Ovviamente non serve ostentare gesti eclatanti, basta essere naturali, ritrovare la cordialità, e il gioco è fatto. Fin dall’infanzia, infatti, ci siamo sentiti dire da genitori e insegnanti come ci si deve comportare: dall’essere ...