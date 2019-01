Napoli | Barella non si molla | rilancio di De Laurentiis Ecco l’offerta

Higuain-Chelsea - il Milan tratta Piatek. Il Cagliari blocca Barella - ma è sfida Napoli-Inter : Higuain al Chelsea, ci siamo quasi. Tutti i protagonisti coinvolti nell'affare vogliono arrivare a dama, nelle prossime ore la Juventus parlerà nuovamente con il Chelsea per provare a definire la ...

Calciomercato Napoli - si vuole chiudere per Barella : le ultime : Calciomercato Napoli – Il mercato di gennaio entra nel vivo e il Napoli vuole essere il protagonista della rincorsa scudetto con la Juventus, ora, distante a 9 punti. Nicolò Barella, centrocampista del Cagliari, è da tempo nel mirino della SSC Napoli. Piace a Giuntoli e a tutta la dirigenza partenopea, essendo anche fra i migliori per rendimento della stagione in […] L'articolo Calciomercato Napoli, si vuole chiudere per Barella: le ...

Mercato Napoli - il Psg rilancia per Allan. De Laurentiis in pressing su Barella : I due affari sono collegati: solo con l'arrivo del capitano del Cagliari il patron partenopeo, per non meno di 100 milioni, lascerà partire il brasiliano

La Juve pensa al futuro : l'obiettivo è Isco. Il Napoli valuta Allan e rilancia per Barella : Prima Ramsey e poi Isco. La Juve si muove rapidamente per rafforzare a giugno una squadra già fortissima. Quasi fatta per il gallese, in scadenza con l'Arsenal, ora Fabio Paratici cerca di inserirsi ...

Napoli - arrivata l'offerta ufficiale del PSG per Allan : azzurri su Barella : Secondo il Corriere dello Sport, il Psg fa sul serio per il brasiliano in forza al Napoli tanto che avrebbe messo sul piatto 80 milioni cash mentre al ragazzo il doppio dell'ingaggio attuale. Il Napoli dalla sua ha fatto ...

Gazzetta : “il Napoli prova a prendere Barella senza cedere Allan” : Chelsea e Inter non sono in vantaggio Allan e Nicolò Barella. Due nomi che vanno a braccetto, ma non obbligatoriamente. Così scrive la Gazzetta. Secondo il quotidiano, il Napoli proverà a convincere Giulini il presidente del Cagliari con un’offerta che oscilla sui quaranta milioni. Giuntoli non è per niente convinto che Chelsea e Inter abbiano piu` possibilita` rispetto al­ le sue. Stabilito che non c’e` nes­sun condizionamento che ...

Napoli tra Allan e Barella - il 'metodo Ancelotti' è molto diverso da quello di Sarri : Si sta parlando in queste ore di un’offerta pervenuta al Napoli - per Allan - che si aggirerebbe tra gli 80 e i 90 mln di euro. Notizia confermata anche da colleghi vicinissimi alla SSC Napoli. La necessità di un centrocampista è stata ammessa dallo stesso Tuchel, che avrebbe individuato proprio nel brasiliano il profilo più adeguato alle esigenze tecnico-tattiche del Paris Saint Germain. I tifosi e gli obiettivi di stagione La notizia di ...

Inter - Barella sempre nel mirino : contrattacco a Napoli e Chelsea (RUMORS) : Uno dei giocatori più chiacchierati in questa sessione di calciomercato è sicuramente il centrocampista del Cagliari Nicolò Barella. Il classe 1997 in questa stagione ha confermato quanto di buono fatto intravedere lo scorso anno conquistando anche la Nazionale italiana. Nonostante la giovane età il giocatore rossoblu è stato subito il migliore in campo all'esordio in azzurro e ora sembra intoccabile per il commissario tecnico Roberto Mancini. ...

Daniele Conti : «Barella al Napoli? Io rifiutai» : Al Napoli il gol più importante In occasione del suo 40esimo compleanno, Daniele Conti ha rilasciato un’intervista a Sky Sport. Ha parlato anche della rivalità col Napoli. «È stata una rivalità forte. Contro di loro abbiamo disputato molte partite tirate e mi sono preso tante soddisfazioni con gol negli ultimi minuti». Noi nei ricordiamo uno a Cagliari per un 2-1 in rimonta per i sardi; e un 2-2 a Napoli. «Il gol al Napoli – dice – ...

Napoli - 90 milioni dal Psg per Allan : AdL si fionda su Barella? : Il Napoli gioca in difesa su Allan . Dopo essere stata assalita dagli attacchi di Cavani e Neymar in Champions League, la formazione di Carlo Ancelotti deve guardarsi dal Paris Saint Germain anche in ...

Calciomercato Inter - duello col Napoli per Barella : ma solo per giugno : Calciomercato Inter, bagarre per Barella ma affare rimandato- Se c’è qualcosa che si è capito in questa prima parte di mercato invernale, è che Nicolò Barella è tra i pezzi più pregiati della “scuderia” del Cagliari. Il giovane centrocampista sardo grazie ad un grande avvio di campionato si è sicuramente assicurato un futuro in un […] L'articolo Calciomercato Inter, duello col Napoli per Barella: ma solo per giugno ...

Mercato Napoli - rilancio per Barella. Superata l'offerta del Chelsea : De Laurentiis è pronto a tentare il Cagliari con 45 milioni e il classe '97 con 3 milioni a stagione: restano da vincere proprio le resistenze ambientali del ragazzo

CALCIOMERCATO Napoli/ Ultime notizie - Barella vicino al Chelsea ma De Laurentiis ci crede ancora : CALCIOMERCATO NAPOLI, Ultime notizie, parla l'agente di Hysaj: 'smentisco ogni voce di trattativa con la Lazio per il mio assistito'.

Barella - il favorito è il Chelsea. Napoli offre 25 milioni più Ounas : I Blues verserebbero 55 milioni La rassegna stampa su Barella oscilla tra Napoli e Chelsea, con l’Inter alla finestra. Il Mattino è il giornale che si sbilancia di più. Scrive che il centrocampista del Cagliari e della Nazionale finirà al Chelsea di Sarri per 55 milioni, e che Giuntoli si era mosso per tempo, aveva raggiunto l’accordo col procuratore in autunno ma che il Cagliari vuole 50 milioni. E quei soldi potrebbe sborsali, e ...