Maltempo e sci | ‘Stop climate change’ sui pettorali delle atlete di Cortina

Maltempo Coldiretti : dall’inverno asciutto smog - incendi e siccità : A far scattare l’allarme smog in molte città è stato un inverno senza pioggia e neve al nord con una anomala siccità che preoccupa anche l’agricoltura e favorisce gli incendi. E’ quanto afferma la Coldiretti nell’evidenziare gli effetti dei cambiamenti climatici che colpiscono le città e le campagne. Se nei centri urbani – sottolinea la Coldiretti – sono lievitati i livelli di inquinamento e sono state ...

Germania - disagi negli aeroporti a causa di scioperi e Maltempo : Caos e disagi per i viaggiatori che si trovano in Germania oggi, in data 10 gennaio, a causa dello sciopero indetto dagli addetti alla sicurezza e che vede coinvolti gli scali di Duesseldorf, Colonia ...

Salto con gli sci - Tournée 4 Trampolini Bischofshofen 2019 : qualificazioni rinviate a domani per Maltempo. In gara non ci sarà il format KO : L’ultima tappa della Tournée dei 4 Trampolini 2018-2019 di Bischofshofen non parte nel migliore dei modi per il pubblico e gli organizzatori, infatti una nevicata fittissima ha costretto la direzione gara a rimandare a domani le qualificazioni previste originariamente per le ore 17.00 odierne. Il maltempo ha colpito la località austriaca a partire dalle prime ore del mattino e non ha lasciato scampo agli organizzatori dell’evento, ...

Maltempo Umbria : temperature sotto zero nella notte - -12°C a Cascia : Freddo intenso in Umbria, con la colonnina di mercurio scesa, anche la scorsa notte, sotto lo zero. Secondo le rilevazioni del Centro funzionale della Protezione civile, Cascia è stata la località fredda con -12°C. A Forca Canapine si sono registrati -9,8°C, a Norcia -8,4°C, sul monte Cucco -8,9°C. A Perugia rilevati -2,8°C, a Terni -2,7°C, a Foligno -6,7°C, Spoleto -4,7°C, Citta’ di Castello -7,2°C, Gubbio -7,2°C, Orvieto ...

Maltempo Bolzano : impianti sci fermi per forti raffiche di vento : forti raffiche di vento hanno intralciato, in diverse zone dell’Alto Adige, l’attivita’ sicistica. A causa del forte vento da nord, con raffiche fino a 120 km/h, a Plan de Corones, gli impianti Kronplatz 1 e 2, Ried e Gipfelbahn sono rimasti chiusi fino alle 13. L’impianto Olang 2 rimane chiuso. Si registrano interruzioni anche nell’area della Sellaronda. Sull’homepage del Superski Dolomiti, a causa del forte ...

Freddo e Maltempo in Puglia : forte rovescio di "neve tonda" imbianca la citta' : Una moderata irruzione d'aria fredda e instabile sta interessando le regioni adriatiche e il Sud quest'oggi, apportando nevicate sui rilievi appenninici, come vi abbiamo mostrato qui. Una delle...

I dolori articolari preannunciano davvero il Maltempo? Ecco cosa ne pensa la scienza : Spesso chi è vittima di una frattura, si sente dire che in futuro sarà in grado di avvertire i cambiamenti nel tempo,e , precisamente, l'arrivo di un temporale. Non si tratta di nuovi poteri occulti, ...

Maltempo Sardegna : la Regione approva la disciplinare per gli aiuti : La Giunta regionale della Sardegna ha approvato il disciplinare di attuazione sulla “Dichiarazione dell’esistenza del carattere di eccezionale avversità atmosferica degli eventi verificatisi da maggio a novembre 2018 nell’intero territorio della Regione Sardegna”. L’intensità dell’aiuto è fissata nella misura dell’80%, elevata al 90% nelle zone soggette a vincoli naturali, dei costi ammessi per ...

Maltempo e neve in Umbria : fiocchi in Valnerina - Norcia e Cascia imbiancate : Nevica su diverse zone dell’Appennino in Umbria: la precipitazione non è intensa e non sta provocando disagi alla circolazione. Il traffico è regolare dovunque. Si registra neve anche in Valnerina. Norcia e Cascia sono sotto il manto bianco. Attivato il piano antineve. L'articolo Maltempo e neve in Umbria: fiocchi in Valnerina, Norcia e Cascia imbiancate sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo e freddo in Puglia : intenso rovescio di "neve tonda" (graupeln) a Polignano a Mare : Fredde correnti orientali stanno addossando nelle ultime ore dei corpi nuvolosi sul basso versante adriatico. Rovesci e temporali anche intensi stanno interessando soprattutto le zone costiere e...

Sci alpino - SuperG Beaver Creek 2018 : gara rinviata per Maltempo. Nuovo programma - orario d’inizio e tv : Il SuperG maschile di Beaver Creek, prova valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino, è stato posticipato alle ore 19.30 italiane a causa delle avverse condizioni meteo che si sono abbattute sulla Birds of Prey. La gara doveva inizialmente incominciare alle ore 19.00 ma gli organizzatori hanno optato per posticipare il via di trenta minuti. Si attendono nuove notizie in merito, la gara è comunque a serio rischio. Di seguito il Nuovo ...

Allerta Meteo - torna lo Scirocco e si forma un ciclone sul Tirreno : nuova ondata di Maltempo nel weekend - temperature in aumento [MAPPE] : 1/26 ...

Maltempo Puglia : i sindaci del Salento chiedono il riconoscimento dello stato di calamità : I sindaci dei Comuni del Salento colpiti ieri dall’eccezionale ondata di Maltempo, hanno deciso di chiedere il riconoscimento dello stato di calamità: è quanto emerso durante il vertice convocato oggi a Tricase dal presidente della Provincia di Lecce. I Comuni interessati sono, oltre a Tricase, Andrano, Corsano, Tiggiano, Patu’, Gagliano del Capo e Diso. In vista di un possibile, nuovo peggioramento delle condizioni meteo nel ...