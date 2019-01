Le donne sopportano meglio il dolore… perchè lo ricodano meno

laragnatelanews

(Di martedì 15 gennaio 2019)Probabilmente se non fosse così, partorirebbero sempree ancora più difficilmente arriverebbero a pensare di fare il secondo figlio. A quanto pare infatti, lericordanogli episodi dolorosi della vita e nel momento in cui questi si dovessero ripetere sonosoggette allo stress. Non ne avevamo dubbi, ma a confermarlo ora anche uno studio canadese della McGill University e dell’Università di Toronto che è stato pubblicato su Current Biology. Siamo pronti a vedere le differenze tra i due sessi?I risultati mostrano come ad esempio i maschi ricordino più chiaramente le loro precedenti esperienze dolorose. Così una volta posti davanti ai luoghi dove avevano vissuto esperienze negative, mostravamo maggior stress e sensibilità. Il tutto non è invece emerso nelle. Un risultato interessante per la prevenzione e le forme croniche del dolore. ...