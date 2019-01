E' morta Carol Channing | in arte Dolly Levy

Blastingnews

(Di martedì 15 gennaio 2019) Avrebbe compiuto 98 anni il prossimo 31 gennaio ma, la scorsa notte,all'interno della sua abitazione di Rancho Mirage in California. Il mondo dello spettacolo è a lutto per aver perso una delle sue protagoniste leggendarie precisamente l'icona di Broadway che ha portato in teatro il personaggio diin Hello,! e diventando famosa nel musical del 1949 Gli uomini preferiscono le bionde che diede vita al personaggio della vamp bionda successivamente ripreso da Marilyn Monroe.A dare comunicazione alla stampa della sua scomparsa è stata la portavoce diche ha confermato che l'attrice èper cause naturali. Lo scorso anno ha dovuto lottare molto dopo aver subito due ictus....