Brexit | i 4 scenari dopo la bocciatura del parlamento

Brexit - May affronta il voto a Westmister Dimissioni - sfiducia - nuova mozione entro tre giorni : gli scenari in caso di sconfitta : L’ennesima giornata di negoziati non sembra aver sortito l’effetto sperato: a meno di sorprese dell’ultima ora, Theresa May non ha convinto i Tory ribelli, gli alleati e le opposizioni sulla bontà dell’accordo raggiunto con l’Ue per la Brexit. Ieri alla Camera dei Comuni la premier ha cercato di portare dalla sua parte gli scettici spiegando che Bruxelles ha dato rassicurazioni con “valore legale” sulla ...

Brexit appesa a un filo - i sei scenari possibili : Un'altra possibilità è un cambio di governo, di minoranza conservatore, di coalizione, di un altro partito: la politica sulla Brexit cammbierebbe si tornerebbe alle varie opzioni.- Secondo referendum ...

Cambio Sterlina Dollaro e Euro Sterlina in balia del caos Brexit : i due scenari ora possibili : Il fatto, preoccupante, è che un caos-Brexit avrebbe ripercussioni negative anche sull'economia di mezzo mondo. E' proprio per questo motivo che si attendono indicazioni precise su cosa avverrà ...

Brexit - May rinvia il voto in Parlamento per evitare la disfatta. Giù la sterlina. Otto scenari possibili : LONDRA - Ennesimo colpo di scena nel travagliato percorso di addio del Regno Unito all'Unione Europea. Theresa May ha deciso infatti di rinviare a data da destinarsi il voto previsto per martedì alla ...

Brexit - May rinvia il voto in Parlamento per evitare la disfatta. Gli otto scenari possibili : La Gran Bretagna entrerebbe nello Spazio Economico Europeo, restando quindi nel mercato unico e non ci sarebbero contraccolpi per l'economia. Al contrario della Norvegia, dovrebbe restare anche nell'...

Corte Ue : «Londra può revocare la Brexit». Otto scenari dopo il (quasi certo) no del Parlamento : Inizia una settimana cruciale per Brexit: martedì 11 il Parlamento dovrà decidere se approvare il Withdrawal Agreement, l'accordo sull'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea negoziato da Theresa May, e la dichiarazione politica sui rapporti futuri con la Ue...

Brexit - direttore FMI : possibile "scenario nero" per Londra dopo uscita da UE - : Il direttore del Fondo Monetario Internazionale , FMI, , Christine Lagarde, prevede una possibile crisi per l'economia britannica, se il Regno Unito uscirà dall'Unione Europea senza un accordo. La Lagarde ha spiegato che il FMI, dopo aver valutato la situazione economica de Regno Unito, ha presentato a Londra ...

EUR / GBP - i possibili scenari legati a Brexit : Sul c ambio EUR / GBP pesano ancora i probabili scenari sui risultati della sfida alla leadership del Regno Unito che vedono protagonista il Primo Ministro Theresa May. Le probabilità che il Primo ...

Nuove elezioni o nuovo referedum May è out. Brexit - tutti gli scenari : L'accordo con Bruxelles non soddisfa nessuno e con ogni probabilità sarà bocciato in aula. May ormai sfiduciata, Corbyn vuole Nuove elezioni ma c'è anche l'ipotesi di un secondo referendum q Segui su affaritaliani.it