Amici 18 | Ahlana ottiene il banco La decisione della Celentano

lanostratv

: RT @12121_glo_: Prevedo. Alberto spostato nella squadra Atene. Ahlana entrerà al posto di Daniel quindi sarà Atene. Alberto quindi in ca… - Laufan845 : RT @12121_glo_: Prevedo. Alberto spostato nella squadra Atene. Ahlana entrerà al posto di Daniel quindi sarà Atene. Alberto quindi in ca… - soundsblogit : Amici 18, Ahlana è una nuova allieva della scuola - SeeLallero : Amici 18, Ahlana è una nuova allieva della scuola -

(Di martedì 15 gennaio 2019)è la nuova allieva didi Maria De Filippi voluta da Britti Dopo le eliminazioni di Giacomo Eva, Arianna e Mimmi, nella Scuola didi Maria De Filippi la tensione è alle stelle, soprattutto per la squadra Atene che non riesce a trionfare contro l’avversaria Sparta. Intanto, il maestro Alex Britti ha individuato un nuovo ingresso:è la nuova allieva di18. La cantante ha sostenuto il provino con due inediti e due cover, ricevendo particolari apprezzamenti dai suoi compagni che hanno assistito alle varie esibizioni in sala relax. Inizialmente Britti aveva pensato di far entrarein sostituzione a uno dei cantanti già presenti nella classe. Dopo aver ascoltato i cantantisquadra Atene, Alvis, Alessandro Casillo, Daniel Piccirillo e Giordana Angi, il maestro ha abbandonato l’ideasfida che avrebbe portato a una eliminazione degli ...