Adriano Sofri contro il carcere

(Di martedì 15 gennaio 2019) "Ho sentito il presidente di un'Associazione delle vittime del terrorismo e dell'eversionel'ordine costituzionale, Roberto Della Rocca, lui stesso a suo tempo bersaglio di un attentato, uno di quanti si congratulano francamente per la cattura di Battisti, dire questa frase: 'Non vogliamo portare qualcuno in galera perché marcisca dietro le sbarre'. A scriverlo è- ex leader di Lotta Continua, condannato a 22 anni dicome dell'omicidio del commissario di polizia Luigi Calabresi, nel 1972 - in un lungo articolo pubblicato sul quotidiano il Foglio a proposito dell'arresto di Cesare Battisti.critica le parole del ministro dell'Interno che, a suo modo di vedere ha "oltrepassato la soglia della stessa legalità formale" lasciandosi andare ad una "licenza personale".So mettermi nei panni di un agente della polizia penitenziaria. Ne ho ...