romadailynews

: Traffico Roma del 14-01-2019 ore 08:00: VIABILITÀ ROMA LUNEDÌ 14 GENNAIO 2019 ORE 07:50 MG… - romadailynews : Traffico Roma del 14-01-2019 ore 08:00: VIABILITÀ ROMA LUNEDÌ 14 GENNAIO 2019 ORE 07:50 MG… - romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Traffico Roma del 14-01-2019 ore 08:00', su #spreaker #incidenti_roma_oggi… - Annalauraswann : Du' gocce d'acqua e scene apocalittiche sul cavalcavia, tra ira degli dei e traffico da apocalypse zombie. Che cazz… -

(Di lunedì 14 gennaio 2019) VIABILITÀLUNEDÌ 14 GENNAIOORE 07:50 MG DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DICAPITALE E DELL’ACI ….INTENSO E RALLENTATO SUL GRA: IN CARREGGIATA ESTERNA: TRA CASAL DEL MARMO E VIA AURELIA E TRA VIA PRENESTINA E VIA TIBURTINA; LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA VIA NOMENTANA E LA A24 E POI TRA VIA CASILINA E VIA PONTINA.INTENSO E RALLENTATO POI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, IN ENTRATA IN CITTA’, DAL GRA SINO ALLA TANGENZIALE EST. IN ENTRATA IN CITTA’ RALLENTATE: VIA AURELIA E VIA DI BOCCEA, DAL GRA A PIAZZA IRNERIO, VIA AURELIA ANTICA, DA VIA AURELIA A LARGO DON GUANELLA, VIA CASSIA, DA LA STORTA A LA GIUSTINIANA E DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI, CASSIA VEIENTANA, PER UN INCIDENTE, DA VIA DI SANTA CORNELIA A VIA DELLA GIUSTINIANA, VIA FLAMINIA, DAL GRA A VIALE DI TOR DI QUINTO, VIA SALARIA, DA SETTEBAGNI A CASTEL ...