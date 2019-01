Salvini in aeroporto | L' infame assassino adesso pagherà in galera

Battisti - alle 11.35 l'atterraggio a Ciampino. Ad attenderlo in aeroporto anche Salvini : Cesare Battisti è atterrato all'aeroporto romano di Ciampino alle 11.35. Arrestato in Bolivia a Santa Cruz, e partito ieri sera dal paese sudamericano, l'ex terrorista dei...

Battisti - la diretta : folla di reporter a Ciampino per l'arrivo : in aeroporto anche Salvini : Cesare Battisti è atterrato all'aeroporto romano di Ciampino. Arrestato in Bolivia a Santa Cruz, e partito ieri sera dal paese sudamericano, l'ex terrorista dei Proletari armati...

Cesare Battisti - Matteo Salvini : "Sarò puntuale in aeroporto. Giornata di giustizia per le vittime" : "Buongiorno amici, alle 11.30 arriva in Italia l'assassino comunista Cesare Battisti. Sarò puntuale in aeroporto", annuncia Matteo Salvini dal suo profilo Twitter. "Oggi è una Giornata di giustizia per la memoria delle vittime di questo criminale, per i loro famigliari e per tutti gli italiani". Leg

Firenze : Toninelli - aeroporto? Tanti 150 mln - Salvini non conosce dossier : Roma, 20 dic. (AdnKronos) (di Ileana Sciarra) - La nuova pista per l'aeroporto di Firenze Peretola, 'sponsorizzata' dallo stesso vicepremier Matteo Salvini? "E' sempre bello dire 'costruiamo una cosa nuova', è suggestivo, ma servono 150 milioni, con i soldi dei cittadini la facciamo solo se serve".

Matteo Salvini : “Io assente in aeroporto per Megalizzi? Non posso sdoppiarmi” : Il ministro degli Interni ieri non era presente all'aeroporto di Roma Ciampino, ad attendere la salma di Antonio Megalizzi: "Non riesco a essere onnipresente. Non ho ancora trovato il modo di sdoppiarmi". Domani ai funerali a Trento ci sarà invece il presidente del Consiglio Giuseppe Conte.Continua a leggere