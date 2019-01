Prime previsioni elettorali in Abruzzo | centrodestra davanti | M5S insegue | tracollo del PD

Blastingnews

(Di lunedì 14 gennaio 2019) Domenica 10 febbraio si voterà per le elezioni regionali in. È solo il primo degli appuntamentiche si terranno anche in altre parti d'Italia, fino alle elezioni europee di maggio 2019. I candidati che si contendono la corsa per la presidenza della regionesono in tutto quattro, i seguenti: Sara Marcozzi del Movimento 5 Stelle; Marco Marsilio sostenuto da Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia; Giovanni Legnini appoggiato dal Partito Democratico, da Articolo 1 - Movimento Democratico e Progressista, +e altre liste civiche; Stefano Faljani sostenuto da CasaPound.Elezioni Nazionali 2018: M5S in testa con il 39,85% dei voti Alle elezioni politiche del 4 marzo 2018, il Movimento 5 Stelle si portò in testa con il 39,85% del consenso regionale. A seguire poi la coalizione di(Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia) che 'prese' il 35,53% dei ...